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РФ закрывает небо над "Капустным Яром": есть ли угроза удара "Орешником"

Мария Николишин
28 сентября 2026, 23:53
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Известно, что ограничения будут действовать ежедневно с 09:00 до 19:00 по киевскому времени.
РФ закрывает небо над 'Капустным Яром': есть ли угроза удара 'Орешником'
Россия закрыла полигон, с которого наносит удары по Украине ракетами "Орешник" / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, скриншот

Кратко:

  • Небо над "Капустыным Яром" будет закрыто до 3 октября
  • Ограничения будут действовать ежедневно с 09:00 до 19:00
  • Официальной причины Россия не объявляла

Страна-агрессор Россия ограничивает воздушное пространство над полигоном "Капустин Яр" с 28 сентября по 3 октября. Об этом сообщает FAA (Федеральное авиационное управление США).

Отмечается, что ограничения будут действовать ежедневно с 09:00 до 19:00 по киевскому времени.

видео дня

Официальная причина их введения пока неизвестна, но обычно они связаны с проведением испытаний оружия или запусками "Орешника".

Стоит отметить, что закрытие воздушного пространства над полигоном не означает подготовку удара по Украине.

РФ закрывает небо над 'Капустным Яром': есть ли угроза удара 'Орешником'
"Орешник" / Инфографика: Главред

Что известно о размещении "Орешника" в Беларуси

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Олег Иващенко говорил, что на территории Беларуси размещены подразделения 101-й ракетной бригады Вооруженных сил РФ, на вооружении которой находится ракетный комплекс средней дальности "Орешник".

По его словам, больше всего беспокоит не сама бригада, а оборудование, размещение которого Минск разрешил на своей территории, - средства, обеспечивающие российские ночные атаки на украинские города.

"Однако нас беспокоит предоставление Беларусью разрешения на размещение на своей территории ретрансляторов радиосигналов, которые наводят российские ударные БПЛА типа Shahed на украинские гражданские объекты и критическую инфраструктуру. Также отмечаем размещение на территории Беларуси подразделений 101-й ракетной бригады ВС РФ, на вооружении которой находится ракетный комплекс средней дальности "Орешник"", - подчеркнул он.

ГУР МО
ГУР МО / Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, военный корреспондент Андрей Цаплиенко предупредил, что Россия может нанести новый баллистический удар по Киеву в ближайшие дни. В перечне объектов, которые рекомендуется обходить во время тревог, оказались несколько торговых центров и автозаправочная станция.

28 сентября во время воздушной тревоги на Волыни зафиксировали вражеский беспилотник типа "Шахед". Попадание произошло недалеко от границы с Польшей в районе международного пункта пропуска "Ягодин".

В результате российского удара по зданию Академии наук в Киеве пострадал заместитель председателя Национальной академии наук Украины Владимир Горбулин. Его личная помощница Наталья, по предварительным данным, погибла.

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О персоне: Олег Иващенко

Олег Иванович Иващенко (9 сентября 1969 г.) - начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины (с 2 января 2026 г.), председатель Службы внешней разведки Украины (март 2024 - январь 2026), член Штаба Верховного Главнокомандующего ВСУ с 29 марта 2024 года. Генерал-лейтенант с 2021 года. Член СНБО с 29 марта 2024 года по 5 января 2026 года, сообщает Википедия.

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