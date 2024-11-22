Украина могла нанести ответный удар по ракетному полигону "Капустин Яр" - СМИ

Именно из этого полигона РФ нанесла баллистический удар по Днепру 21 ноября.

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Украина могла атаковать полигон Капустин Яр / Коллаж: Главред, фото: открытые источники

Украина могла нанести удар по территории РФ в ответ на вражеский удар баллистической ракетой по Днепру. Утром 22 ноября беспилотники атаковали ракетный полигон "Капустин Яр" в Знаменске Астраханской области РФ, откуда была выпущена ракета. Об этом сообщает ASTRA.

Утверждается, что как минимум два ударных беспилотника не были сбиты и они атаковали российский полигон ракетных войск стратегического назначения. Удар был нанесен по 105 площадке полигона. Там начался пожар.

Российские власти пытаются всех убедить в том, что их ПВО якобы сбила все беспилотники и никаких "прилетов" не было.

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Известно, что полигон "Капустин Яр" также был атакован беспилотниками 9 июля этого года.

Баллистический ракетный удар по Днепру 21 ноября - главные новости

Ранее сообщалось о том, что страна-агрессор Россия нанесла удар по Днепру 21 ноября баллистической ракетой вероятно из ракетного комплекса "Кедр". Подлетное время этой российской ракеты с момента запуска в Астраханской области до попадания в городе Днепр составило 15 минут, сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Как сообщал Главред, 21 ноября РФ запустила межконтитентальную баллистическую ракету. Российские захватчики утром запустили ряд ракет по Украине. Был атакован город Днепр - там были повреждены предприятия и критическая инфраструктура.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал удар РФ межконтинентальной баллистической ракетой. По его словам, враг боится настолько, что применяет уже новые ракеты. Также он отметил, что Путин использует Украину как полигон.

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