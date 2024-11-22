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По Днепру РФ ударила из комплекса "Кедр": в ГУР рассказали о новой ракете оккупантов

Алёна Воронина
22 ноября 2024, 13:05обновлено 22 ноября, 14:07
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Время подлета баллистической ракеты к Днепру составило 15 минут. На ракете было установлено шесть боевых частей, отметили в ГУР.
Удар РФ по Днепру 21 ноября, межконтинентальная баллистическая ракета РФ
По Днепру РФ ударила из комплекса "Кедр"/ коллаж: Главред, фото: ГСЧС Украины в Днепропетровской области, росСМИ

Кратко:

  • РФ ударила по Днепру 21 ноября ракетой из комплекса "Кедр"
  • Баллистическая ракета долетела до Днепра за 15 минут

Страна-агрессор Россия нанесла удар по Днепру 21 ноября баллистической ракетой вероятно из ракетного комплекса "Кедр".

Подлетное время этой российской ракеты с момента запуска в Астраханской области до попадания в городе Днепр составило 15 минут. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

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В ГУР рассказали детали о характеристиках и разработке этого ракетного комплекса.

"21 ноября 2024 года государство-агрессор россия нанесла удар по территории Украины, применив баллистическую ракету вероятно из состава ракетного комплекса "кедр". Подлетное время этой российской ракеты с момента запуска в астраханской области до попадания в городе Днепр составило 15 минут", - говорится в сообщении.

В ГУР отметили, что на ракете было установлено шесть боевых частей, каждая из которых оснащена шестью суббоеприпасами. Скорость на конечном участке траектории составляла более 11 Махов.

Также в Главном управлении разведки перечислили предприятия российского военно-промышленного комплекса, которые были привлечены к разработке мобильного ракетного комплекса "Кедр".

  • АО "Корпорация "Московский институт теплотехники" (г. Москва);
  • АО "Федеральный научно-производственный центр "Титан-Барикады" (г. Волгоград);
  • АО "Главное специальное конструкторское бюро "Прожектор" (г. Москва);
  • АО "Концерн "Созвездие" (г. Воронеж);
  • АО "Научно-производственное предприятие "Спецэнергомеханика" (г. Москва);
  • ООО "Научно-исследовательский центр спецтехники и конверсии "Континент" (г. Москва).

В ведомстве рассказали, что испытания ракетного комплекса "Кедр" проходили на 4 государственном центральном межвидовом полигоне России (г. Капустин яр, Астраханская область) в октябре 2023 и июне 2024 года.

"ГУР МО Украины напоминает - за каждое военное преступление, совершенное против украинского народа, будет надлежащее справедливое возмездие", - добавили в ГУР.

Удар по Днепру межконтинентальной ракетой 21 ноября - что известно

Как ранее сообщал Главред, утром 21 ноября РФ запустила межконтитентальную баллистическую ракету. Был атакован город Днепр - там были повреждены предприятия и критическая инфраструктура.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал удар РФ межконтинентальной баллистической ракетой. По его словам, враг боится настолько, что применяет уже новые ракеты. Также он отметил, что Путин использует Украину как полигон.

После удара страны-агрессора РФ межконтинентальной ракетой по Днепру Путин выступил со срочным обращением. По словам российского диктатора, во время утренней атаки на Днепр, россияне применили ракету средней дальности "Орешник". В РФ также сказали, якобы за полчаса до пуска "Орешника" РФ прислала сообщение США. РФ якобы направила сообщение США по линии центра по уменьшению ядерной опасности.

В Пентагоне подтвердили, что Россия действительно запустила по Днепру экспериментальную баллистическую ракету средней дальности. Эта ракета была основана на российской модели межконтинентальной баллистической ракеты РС-26 "Рубеж", заявила на брифинге пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх.

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Что известно о ракетном комплексе "Кедр"?

В начале 2021 года российские пропагандисты писали о том, что российский ВПК начал проектирование "стратегического комплекса нового поколения", получившего обозначение "Кедр". Период начала опытно-конструкторских работ указывался на 2023-2024 годы.

Также пропагандисты РФ сообщали, что этот комплекс якобы создается взамен МБР "Ярс" и будет ракетой нового поколения, которая будет иметь большую мобильность и меньшую уязвимость.

До удара по Днепру 21 ноября 2024 года россияне уже дважды производили испытательные пуски "Кедра" – в октябре 2023 и апреле 2024 года.

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