В ближайшую ночь сильные осадки еще будут продолжаться на востоке и в Полтавской области, а к концу недели морозы усилятся на несколько градусов.

https://glavred.info/synoptic/ciklon-ide-snig-lishayetsya-yakoyu-bude-pogoda-v-ukrajini-24-listopada-10814591.html Ссылка скопирована

Погода в Украине 24 ноября / фото: УНИАН

Вы узнаете:

Где 24 ноября будет идти снег и мокрый снег

Какая будет погода в Киеве во вторник

Когда в Украине усилятся морозы

Во вторник, 24 ноября, южный циклон, принесший в Украину мокрый снег, дождь и сильный ветер, уйдет на северо-восток, поэтому погода немного стабилизируется. Снег и мокрый снег днем ожидаются на западе и севере, на остальной территории существенных осадков не будет. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Telegram.

По её словам, самая сложная погода в понедельник, 23 ноября, затронула центр, юг и восток страны. Синоптик пояснила, что в ближайшую ночь непогода ещё не отпустит отдельные регионы.

видео дня

"А завтра, 24 ноября, этот циклон уйдет на северо-восток, поэтому ситуация немного выровняется. Разве что в ближайшую ночь на востоке Украины и в Полтавской области задержатся сильные осадки!", - написала Диденко.

Она также предупредила, что из-за осадков и более низкой температуры воздуха на дорогах будет скользко. Об обледенении дорог в большинстве регионов, кроме юга, предупреждают и в Укргидрометцентре

На юге и юго-востоке страны будет немного теплее, чем в других регионах.

"Температура воздуха и ночью, и днем ожидается примерно одинаковой, около нуля, чуть выше, конечно, на юге и юго-востоке", - отметила синоптик.

Чем гололед отличается от гололедицы / Инфографика: Главред

Какая погода будет в Киеве 24 ноября

В столице во вторник ожидается зимняя погода с порывистым ветром.

"В Киеве 24 ноября будет снег, мокрый снег, порывистый северо-западный ветер, в течение суток около нуля. На дорогах - скользко!" - подчеркнула Диденко.

В конце недели похолодание в Украине усилится. По словам Диденко, морозы усилятся на несколько градусов.

Какая будет погода в Украине до конца недели

Синоптик Игорь Кибальчич, прогноз которого приводил Главред, отметил, что ближайшие дни принесут постепенное снижение температуры.

"В течение недели в Украине ожидается постепенное понижение температуры воздуха и стабилизация погодных условий", - отметил синоптик.

Он также обратил внимание, что похолодание будет сопровождаться осадками и порывистым ветром.

"Похолодание также будет сопровождаться снегом и порывистым северным ветром, скорость которого в отдельных регионах может достигать 15–17 м/с", - пояснил Кибальчич.

По его прогнозу, в среду, 25 ноября, ночью температура опустится до -1...-6 градусов, днем составит от -2 до +3 градусов, а в Карпатах ночью - до -6...-11 градусов.

Погода в Украине - новости по теме

Как сообщал Главред, синоптики предупреждали о резком похолодании в конце ноября. Наталья Диденко назвала сроки усиления ночных морозов в Украине. По её словам, к следующим выходным ночью температура может опускаться до -3...-7 градусов.

Аналогичный прогноз дал и синоптик Игорь Кибальчич. Он пояснил, что арктический воздух из Скандинавии принесет в Украину антициклональную погоду. Среднесуточная температура во второй половине недели опустится ниже нуля.

Ранее метеорологи рассказывали и о снеге. В прогнозе говорилось, что морозы до -14 градусов и снег накроют Украину. Синоптики связывали резкое изменение погоды с притоком холодного воздуха.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред