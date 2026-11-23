Москва пока ориентируется на Абу-Даби, но конкретных дат новой встречи с Украиной и США пока нет.

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Следующий раунд переговоров состоится в ближайшее время, заявил Песков / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Что заявил Песков:

Новые трехсторонние переговоры должны состояться в ближайшее время

Конкретных дат встречи пока нет

Кремль рассматривает Абу-Даби, но допускает и другие варианты

Следующий раунд трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией может состояться в ближайшее время, однако конкретных дат пока нет. Москва рассматривает в качестве площадки для встречи Абу-Даби, но не исключает и других вариантов.

Об этом заявил пресс-секретарь диктатора страны-агрессора РФ Дмитрий Песков, слова которого передают российские пропагандистские СМИ.

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В Кремле утверждают, что новая встреча делегаций - вопрос ближайшего времени.

"Новые трехсторонние переговоры скоро состоятся", - сказал Песков.

В то же время он признал, что каких-либо договоренностей о сроках пока нет.

"Скоро, но пока в отношении дат нет никакой определенности", - отметил пресс-секретарь Кремля.

Где могут пройти переговоры

По словам Пескова, Москва пока исходит из того, что следующий раунд пройдет в Абу-Даби, где делегации уже встречались 10-11 ноября. Однако окончательного решения о месте, судя по его словам, нет.

"Мы пока рассматриваем Абу-Даби, но могут быть самые разные варианты", - добавил он.

Что предшествовало заявлению Кремля

19 ноября в Берлине президент Украины Владимир Зеленский встретился со спецпосланцами президента США Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером, а также с европейскими советниками по национальной безопасности. Стороны обсудили вопросы прекращения войны, гарантии безопасности для сдерживания России и углубление координации между Украиной, США и Европой.

Зеленский также допустил возможность проведения трехстороннего саммита на высшем уровне в рамках "Группы двадцати", если Украина получит официальное приглашение от США. По его словам, Киев готов провести переговоры о мире до Рождества или даже раньше, ведь от скорости зависит сохранение человеческих жизней.

Стив Уиткофф / Инфографика: Главред

Чего ожидать от переговоров с участием Виткоффа и Кушнера

Политический эксперт, профессор кафедры международных отношений Киевского университета имени Бориса Гринченко Максим Розумный в интервью Главреду скептически оценил переговорные форматы с участием крупных игроков. Комментируя встречу Трампа, Си и Путина, он отметил, что сам формат трехсторонних контактов ничего принципиально нового не дает.

"Сам трехсторонний формат ничего не добавляет к этой истории. Точно так же он не добавляет ничего принципиально нового к другим вопросам", - подчеркнул специалист.

По мнению Розумного, за дипломатическими контактами могут стоять не только вопросы мира, но и экономические интересы сторон.

"Возможно, речь идет о российских экономических ресурсах: что достанется Китаю, а на что претендуют Трамп, Кушнер и Виткофф", - пояснил эксперт.

Переговоры о завершении войны - новости

Как сообщал Главред, глава Офиса президента Кирилл Буданов считает, что завершение войны до 1 января 2027 года было бы чудом, хотя Украина будет работать над этим. Так он ответил на вопрос о новом сроке завершения войны, который, по данным западной прессы, хочет установить администрация президента США Дональда Трампа.

О том, что США хотят достичь мирного соглашения между Украиной и страной-агрессором Россией до начала января 2027 года, 20 ноября сообщила Financial Times со ссылкой на четыре источника. По данным FT, в Вашингтоне спешат из-за изменения расклада сил в Конгрессе: на промежуточных выборах республиканцы утратили контроль над обеими палатами. Демократы, вероятно, усилят помощь Киеву и санкционное давление на Москву. Белый дом на запрос издания не ответил.

Между тем первая леди США Мелания Трамп заявила, что больше всего на Рождество хочет мира во всем мире, а конкретнее - чтобы перемирие между страной-агрессором Россией и Украиной было подписано ещё до праздника.

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