Главное из заявлений Кушнера:
- Украина, США, Европа и РФ планируют в ближайшее время достичь общего согласия
- Разрабатывается механизм с четкими обязательствами и взаимными обязанностями
Представители Украины, США, Европы и России планируют в ближайшее время достичь общего согласия по вопросу архитектуры европейской безопасности.
Об этом заявил специальный представитель президента США Джаред Кушнер в соцсети X.
"В течение ближайших недель в рамках частных переговоров и многосторонних дискуссий мы намерены сотрудничать с Украиной, нашими европейскими партнерами и Россией, чтобы попытаться достичь общего согласия по поводу этой архитектуры. Если нам удастся разработать механизм с четкими обязательствами, взаимными обязанностями и надежным исполнением, это придаст нам большую уверенность в том, что все готовы предпринять необходимые шаги для достижения мира", – написал Кушнер.
Он добавил, что на данный момент ничего "не считается согласованным, пока это не будет согласовано".
"Но готовность к диалогу по этим историческим вопросам создает важную возможность остановить кровопролитие", – подчеркнул он.
Зеленский заявил об угрозах со стороны РФ для Европы
Президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что российские намерения могут распространяться и на другие европейские государства. Среди стран, которые могут оказаться в зоне потенциальных угроз, он упомянул Финляндию, Швецию, Венгрию и Балтийский регион.
Отдельно украинский лидер затронул перспективы сохранения американского военного присутствия в Европе. В переговорах с представителями США, по его словам, обсуждались будущие механизмы защиты континента после завершения войны и возможные изменения в архитектуре региональной безопасности.
По мнению Зеленского, стратегическая цель Кремля заключается в пересмотре сложившегося порядка в Европе, включая государственные границы, военный баланс и распределение политического влияния.
Как ранее сообщал Главред, ранее Зеленский заявил о готовности к личной встрече с Владимиром Путиным, если это поможет достичь реального результата для прекращения войны. Президент подчеркнул, что это не является его личным желанием, однако Украина нуждается в четких гарантиях безопасности в случае проведения таких переговоров, в частности в рамках саммита G20.
Напомним, Путин ранее в очередной раз отрицал наличие агрессивных намерений в отношении Европы, одновременно пригрозив "ответом" на потенциальные угрозы и возложив вину за отсутствие диалога на Украину.
Ранее в Берлине сделали важное заявление о завершении войны в Украине. Германия сосредоточится на поддержке Украины в противодействии полномасштабной агрессии России, заявили в Берлине.
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