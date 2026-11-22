Джаред Кушнер заявил о разработке механизма с четкими обязательствами, взаимными обязанностями и надежным исполнением.

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В США рассказали о ходе переговоров по гарантиям для Украины / Коллаж: Главред, фото: ОП

Главное из заявлений Кушнера:

Украина, США, Европа и РФ планируют в ближайшее время достичь общего согласия

Разрабатывается механизм с четкими обязательствами и взаимными обязанностями

Представители Украины, США, Европы и России планируют в ближайшее время достичь общего согласия по вопросу архитектуры европейской безопасности.

Об этом заявил специальный представитель президента США Джаред Кушнер в соцсети X.

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"В течение ближайших недель в рамках частных переговоров и многосторонних дискуссий мы намерены сотрудничать с Украиной, нашими европейскими партнерами и Россией, чтобы попытаться достичь общего согласия по поводу этой архитектуры. Если нам удастся разработать механизм с четкими обязательствами, взаимными обязанностями и надежным исполнением, это придаст нам большую уверенность в том, что все готовы предпринять необходимые шаги для достижения мира", – написал Кушнер.

Он добавил, что на данный момент ничего "не считается согласованным, пока это не будет согласовано".

"Но готовность к диалогу по этим историческим вопросам создает важную возможность остановить кровопролитие", – подчеркнул он.

Зеленский заявил об угрозах со стороны РФ для Европы

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что российские намерения могут распространяться и на другие европейские государства. Среди стран, которые могут оказаться в зоне потенциальных угроз, он упомянул Финляндию, Швецию, Венгрию и Балтийский регион.

Отдельно украинский лидер затронул перспективы сохранения американского военного присутствия в Европе. В переговорах с представителями США, по его словам, обсуждались будущие механизмы защиты континента после завершения войны и возможные изменения в архитектуре региональной безопасности.

По мнению Зеленского, стратегическая цель Кремля заключается в пересмотре сложившегося порядка в Европе, включая государственные границы, военный баланс и распределение политического влияния.

/ Инфографика: Главред

Как ранее сообщал Главред, ранее Зеленский заявил о готовности к личной встрече с Владимиром Путиным, если это поможет достичь реального результата для прекращения войны. Президент подчеркнул, что это не является его личным желанием, однако Украина нуждается в четких гарантиях безопасности в случае проведения таких переговоров, в частности в рамках саммита G20.

Напомним, Путин ранее в очередной раз отрицал наличие агрессивных намерений в отношении Европы, одновременно пригрозив "ответом" на потенциальные угрозы и возложив вину за отсутствие диалога на Украину.

Ранее в Берлине сделали важное заявление о завершении войны в Украине. Германия сосредоточится на поддержке Украины в противодействии полномасштабной агрессии России, заявили в Берлине.

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