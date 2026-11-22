В результате новой российской атаки энергетическая инфраструктура Днепропетровской области получила повреждения, а в нескольких регионах ввели аварийные отключения.

https://glavred.info/energy/rossiya-massirovanno-atakovala-energetiku-ukrainy-kakie-oblasti-ostalis-bez-sveta-10814447.html Ссылка скопирована

Россия массированно атаковала энергетику Украины / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Читайте в материале:

Каковы последствия российского нападения на энергетическую инфраструктуру Днепропетровской области

Что известно о ситуации в Одесской области

В каких областях Украины применяют аварийные отключения света

Российские войска вновь нанесли удар по энергетической инфраструктуре Днепропетровской области. В результате атаки было повреждено оборудование, что повлияло на стабильность электроснабжения в регионе. Об этом сообщили в НЭК"Укрэнерго" и ДТЭК.

Что известно об отключении электроэнергии в Днепропетровской области

По информации ДТЭК, российские войска вновь массированно атаковали энергетическую инфраструктуру области. В результате обстрелов повреждены энергообъекты, в частности объект ДТЭК "Днепровские электросети".

видео дня

Из-за новых ударов без электроснабжения остались часть Днепра, Самар и прилегающие районы. Также обесточены отдельные объекты критической инфраструктуры.

Где действуют аварийные отключения

По информации "Укрэнерго", аварийные отключения электроэнергии применяются в Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Запорожской и Сумской областях.

Как только позволит обстановка с безопасностью, ремонтные бригады приступят к устранению последствий российской атаки.

Очереди отключения света / Инфографика: Главред

Ситуация в Одесской области

Тем временем в Одесской области продолжаются работы по восстановлению магистральных электросетей, которые понесли значительные разрушения в результате российских обстрелов. Ремонтные подразделения работают круглосуточно, чтобы восстановить подачу электроэнергии в Одессу и прилегающие районы.

"Восстановление требует сложных технических решений и значительного объема работ. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение потребителям", - говорится в сообщении.

Почему Россия наносит удары по энергетике Одессы?

Руководитель энергетических программ Украинского института будущего Андриан Прокип в интервью "Главреду" отметил, что одна из целей РФ - отрезать от энергосистемы крупные города, не имеющие достаточной собственной генерации.

"Во-первых, это попытки отрезать от энергосистемы крупные энергодефицитные города, не имеющие достаточной собственной генерации. Это Киев и Одесса", - подчеркнул эксперт.

По его прогнозу, Одесса может стать следующей целью после столицы.

"Можно предположить, что если, по их мнению, они "справятся" с Киевом, то переключатся на другие города - Одессу, Чернигов, Сумы или Харьков", - пояснил Прокип.

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко в комментарии РБК-Украина обратил внимание, что ключевой фактор сейчас не зависит от энергетиков.

"Основной фактор сейчас не зависит от энергетиков. То, что они могут, то они и делают. А основной фактор, влияющий на состояние энергетики, - это военный", - сказал он.

Генерация электроэнергии / Инфографика: Главред

Атаки РФ на энергетику - последние новости

Главред писал, что Одесса и пригороды остаются без света, воды и тепла после атак армии страны-агрессора РФ, ситуация резко ухудшилась с 21 ноября. Город и область более суток подвергались ударам по энергетической инфраструктуре, из-за чего остановлен электротранспорт, а школы переходят на дистанционное обучение.

Напомним, 20 ноября после массированной атаки РФ Киев и еще 10 областей остались без света. Самой сложной тогда в "Укрэнерго" назвали ситуацию в Одессе и окрестностях. Из-за повторных ударов по восстановленным объектам часть ремонтов энергетикам приходилось начинать заново.

Напомним, в Одесской области атаки на энергетику продолжались более суток. В Минэнерго заявили, что РФ целенаправленно наносит удары по уже восстановленным энергообъектам Одесской области. После восстановления электроснабжения энергетики советовали не оставлять включенной мощную технику из-за возможных скачков напряжения.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред