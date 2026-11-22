Читайте в материале:
- Каковы последствия российского нападения на энергетическую инфраструктуру Днепропетровской области
- Что известно о ситуации в Одесской области
- В каких областях Украины применяют аварийные отключения света
Российские войска вновь нанесли удар по энергетической инфраструктуре Днепропетровской области. В результате атаки было повреждено оборудование, что повлияло на стабильность электроснабжения в регионе. Об этом сообщили в НЭК"Укрэнерго" и ДТЭК.
Что известно об отключении электроэнергии в Днепропетровской области
По информации ДТЭК, российские войска вновь массированно атаковали энергетическую инфраструктуру области. В результате обстрелов повреждены энергообъекты, в частности объект ДТЭК "Днепровские электросети".
Из-за новых ударов без электроснабжения остались часть Днепра, Самар и прилегающие районы. Также обесточены отдельные объекты критической инфраструктуры.
Где действуют аварийные отключения
По информации "Укрэнерго", аварийные отключения электроэнергии применяются в Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Запорожской и Сумской областях.
Как только позволит обстановка с безопасностью, ремонтные бригады приступят к устранению последствий российской атаки.
Ситуация в Одесской области
Тем временем в Одесской области продолжаются работы по восстановлению магистральных электросетей, которые понесли значительные разрушения в результате российских обстрелов. Ремонтные подразделения работают круглосуточно, чтобы восстановить подачу электроэнергии в Одессу и прилегающие районы.
"Восстановление требует сложных технических решений и значительного объема работ. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение потребителям", - говорится в сообщении.
Почему Россия наносит удары по энергетике Одессы?
Руководитель энергетических программ Украинского института будущего Андриан Прокип в интервью "Главреду" отметил, что одна из целей РФ - отрезать от энергосистемы крупные города, не имеющие достаточной собственной генерации.
"Во-первых, это попытки отрезать от энергосистемы крупные энергодефицитные города, не имеющие достаточной собственной генерации. Это Киев и Одесса", - подчеркнул эксперт.
По его прогнозу, Одесса может стать следующей целью после столицы.
"Можно предположить, что если, по их мнению, они "справятся" с Киевом, то переключатся на другие города - Одессу, Чернигов, Сумы или Харьков", - пояснил Прокип.
Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко в комментарии РБК-Украина обратил внимание, что ключевой фактор сейчас не зависит от энергетиков.
"Основной фактор сейчас не зависит от энергетиков. То, что они могут, то они и делают. А основной фактор, влияющий на состояние энергетики, - это военный", - сказал он.
Атаки РФ на энергетику - последние новости
Главред писал, что Одесса и пригороды остаются без света, воды и тепла после атак армии страны-агрессора РФ, ситуация резко ухудшилась с 21 ноября. Город и область более суток подвергались ударам по энергетической инфраструктуре, из-за чего остановлен электротранспорт, а школы переходят на дистанционное обучение.
Напомним, 20 ноября после массированной атаки РФ Киев и еще 10 областей остались без света. Самой сложной тогда в "Укрэнерго" назвали ситуацию в Одессе и окрестностях. Из-за повторных ударов по восстановленным объектам часть ремонтов энергетикам приходилось начинать заново.
Напомним, в Одесской области атаки на энергетику продолжались более суток. В Минэнерго заявили, что РФ целенаправленно наносит удары по уже восстановленным энергообъектам Одесской области. После восстановления электроснабжения энергетики советовали не оставлять включенной мощную технику из-за возможных скачков напряжения.
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