Оккупационная армия применила противокорабельные ракеты "Оникс" и ударные БпЛА.

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РФ атаковала Украину ракетами "Оникс" и дронами разных типов / Коллаж: Главред, фото: twitter.com/distant_earth83, скриншот

Кратко:

В Киевской области повреждены 30 домов и 19 автомобилей

В Одесской области под удар попали энергетика и промышленные объекты

В результате ночной атаки пострадали четыре человека

В ночь на 19 ноября российская оккупационная армия атаковала Украину дронами и ракетами. Под удар попала Одесса и Киевская область. Есть "прилеты".

О последствиях рассказали местные власти.

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Атака на Киевскую область

В ночь на 19 ноября российская оккупационная армия атаковала Киевщину ударными беспилотниками. За последние сутки последствия зафиксированы в двух районах области, сообщили в областной администрации.

Пострадали четыре человека в Вышгородском районе, в том числе один ребенок. Всем пострадавшим предоставлена ​​необходимая медицинская помощь.

Под ударом врага оказались дома людей, транспортные средства, предприятия и энергетическая инфраструктура.

В Вышгородском районе повреждены 29 частных домов, 19 транспортных средств, два производственно-складских помещения и энергетический объект.

В Фастовском районе повреждено одно частное домовладение.

На местах продолжают работать соответствующие службы.

Атака на Одессу

Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что минувшей ночью страна-агрессор Россия нанесла массированный комбинированный удар по югу Одесчины.

В результате атаки повреждены объекты промышленной и энергетической инфраструктуры. Атака не повлияла на энергоснабжение.

"Пострадавших нет. На местах продолжаются работы по ликвидации последствий", - говорится в сообщении.

Последствия атаки на Одесскую область / Фото: t.me/odeskaODA

Что говорят в Воздушных силах

Как сообщили в ВС ВСУ, в ночь на 19 ноября (с 18:00 18 ноября) российская оккупационная армия атаковала Украину противокорабельными ракетами "Оникс", 98 ударными БпЛА типа Shahed (61 из них - реактивные), "Гербера", дронами-имитаторами типа "Пародия".

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 69 вражеских БпЛА типа Shahed (48 из них – реактивные), "Гербера", дронов других типов.

Зафиксированы "прилеты" на 18 локациях.

"Несколько ударных беспилотников еще в воздухе, боевая работа продолжается", - добавили в ВС ВСУ.

Отчет ВС ВСУ 19 ноября 2026 / Фото: t.me/kpszsu

Атаки РФ на Украину - новости

Как писал Главред, вечером 18 ноября российская армия нанесла удар по Запорожью. В результате атаки загорелись три частных дома и автомобиль. Ранения получили мужчина и женщина.

За сутки в результате российских ударов по региону погиб один человек, ещё шестеро получили ранения. Всего поступило 104 сообщения о повреждении объектов инфраструктуры, жилых домов и автомобилей.

Российский беспилотник утром 17 ноября повредил подстанцию в Черновцах. Часть города осталась без электричества, а троллейбусы временно прекратили движение.

17 ноября армия РФ атаковала Киев баллистическими ракетами, и в столице снова прогремела серия мощных взрывов. Из-за удара была повреждена наземная инфраструктура метрополитена, а Северный и Южный мосты временно перекрыты для движения.

РФ готовит масштабную ракетную атаку: названы сроки

Российские войска завершают подготовку к массированному ракетному удару по Украине с применением стратегической авиации. Удар может произойти в ближайшие двое суток. Об этом 19 ноября сообщил мониторинговый канал єРадар.

Шесть самолетов Ту-95МС осуществляют передислокацию с аэродрома "Украинка" на аэродромы "Оленья" и "Энгельс". Часть самолетов уже вооружена ракетами, остальные, по данным мониторов, должны быть подготовлены в течение 19 ноября.

Кроме того, к возможной атаке могут привлечь два вооруженных стратегических бомбардировщика Ту-160, которые находятся на Дальнем Востоке. Общий потенциальный залп стратегической авиации может составить 45 крылатых ракет Х-101.

Наибольшая угроза для Киева и Киевской области может исходить из Брянска, Курска и района Миллерово. Для Полтавской и Днепропетровской областей опасность представляют ракеты из Воронежа и морские "Калибры".

Стратегические бомбардировщики, по прогнозу мониторингового канала, могут атаковать западные регионы Украины.

Откуда РФ запускает ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Сколько реактивных дронов РФ может запустить в ноябре

В ноябре Россия может существенно увеличить количество атак на Украину с использованием реактивных беспилотников. По прогнозам, в течение месяца противник может задействовать до 6,5 тысяч таких дронов, что примерно в 12 раз больше, чем в августе. Об этом заявил премьер-министр Сергей Корецкий.

"В августе было 530, если я не ошибаюсь, реактивных "Шахедов" из России. В ноябре будет шесть с половиной тысяч. А еще добавьте туда управляемые авиабомбы, регулярные атаки ракетами и баллистическими ракетами. А еще добавьте FPV-дроны десятками тысяч – на оптоволокне", – заявил премьер.

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