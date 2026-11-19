Кратко:
- В Киевской области повреждены 30 домов и 19 автомобилей
- В Одесской области под удар попали энергетика и промышленные объекты
- В результате ночной атаки пострадали четыре человека
В ночь на 19 ноября российская оккупационная армия атаковала Украину дронами и ракетами. Под удар попала Одесса и Киевская область. Есть "прилеты".
О последствиях рассказали местные власти.
Атака на Киевскую область
В ночь на 19 ноября российская оккупационная армия атаковала Киевщину ударными беспилотниками. За последние сутки последствия зафиксированы в двух районах области, сообщили в областной администрации.
Пострадали четыре человека в Вышгородском районе, в том числе один ребенок. Всем пострадавшим предоставлена необходимая медицинская помощь.
Под ударом врага оказались дома людей, транспортные средства, предприятия и энергетическая инфраструктура.
В Вышгородском районе повреждены 29 частных домов, 19 транспортных средств, два производственно-складских помещения и энергетический объект.
В Фастовском районе повреждено одно частное домовладение.
На местах продолжают работать соответствующие службы.
Атака на Одессу
Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что минувшей ночью страна-агрессор Россия нанесла массированный комбинированный удар по югу Одесчины.
В результате атаки повреждены объекты промышленной и энергетической инфраструктуры. Атака не повлияла на энергоснабжение.
"Пострадавших нет. На местах продолжаются работы по ликвидации последствий", - говорится в сообщении.
Что говорят в Воздушных силах
Как сообщили в ВС ВСУ, в ночь на 19 ноября (с 18:00 18 ноября) российская оккупационная армия атаковала Украину противокорабельными ракетами "Оникс", 98 ударными БпЛА типа Shahed (61 из них - реактивные), "Гербера", дронами-имитаторами типа "Пародия".
По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 69 вражеских БпЛА типа Shahed (48 из них – реактивные), "Гербера", дронов других типов.
Зафиксированы "прилеты" на 18 локациях.
"Несколько ударных беспилотников еще в воздухе, боевая работа продолжается", - добавили в ВС ВСУ.
Атаки РФ на Украину - новости
Как писал Главред, вечером 18 ноября российская армия нанесла удар по Запорожью. В результате атаки загорелись три частных дома и автомобиль. Ранения получили мужчина и женщина.
За сутки в результате российских ударов по региону погиб один человек, ещё шестеро получили ранения. Всего поступило 104 сообщения о повреждении объектов инфраструктуры, жилых домов и автомобилей.
Российский беспилотник утром 17 ноября повредил подстанцию в Черновцах. Часть города осталась без электричества, а троллейбусы временно прекратили движение.
17 ноября армия РФ атаковала Киев баллистическими ракетами, и в столице снова прогремела серия мощных взрывов. Из-за удара была повреждена наземная инфраструктура метрополитена, а Северный и Южный мосты временно перекрыты для движения.
РФ готовит масштабную ракетную атаку: названы сроки
Российские войска завершают подготовку к массированному ракетному удару по Украине с применением стратегической авиации. Удар может произойти в ближайшие двое суток. Об этом 19 ноября сообщил мониторинговый канал єРадар.
Шесть самолетов Ту-95МС осуществляют передислокацию с аэродрома "Украинка" на аэродромы "Оленья" и "Энгельс". Часть самолетов уже вооружена ракетами, остальные, по данным мониторов, должны быть подготовлены в течение 19 ноября.
Кроме того, к возможной атаке могут привлечь два вооруженных стратегических бомбардировщика Ту-160, которые находятся на Дальнем Востоке. Общий потенциальный залп стратегической авиации может составить 45 крылатых ракет Х-101.
Наибольшая угроза для Киева и Киевской области может исходить из Брянска, Курска и района Миллерово. Для Полтавской и Днепропетровской областей опасность представляют ракеты из Воронежа и морские "Калибры".
Стратегические бомбардировщики, по прогнозу мониторингового канала, могут атаковать западные регионы Украины.
Сколько реактивных дронов РФ может запустить в ноябре
В ноябре Россия может существенно увеличить количество атак на Украину с использованием реактивных беспилотников. По прогнозам, в течение месяца противник может задействовать до 6,5 тысяч таких дронов, что примерно в 12 раз больше, чем в августе. Об этом заявил премьер-министр Сергей Корецкий.
"В августе было 530, если я не ошибаюсь, реактивных "Шахедов" из России. В ноябре будет шесть с половиной тысяч. А еще добавьте туда управляемые авиабомбы, регулярные атаки ракетами и баллистическими ракетами. А еще добавьте FPV-дроны десятками тысяч – на оптоволокне", – заявил премьер.
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