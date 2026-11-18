Не обязательно покупать дорогие средства, чтобы избавиться от небольших сорняков в трещинах дорожки.

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Пищевая сода поможет избавиться от сорняков в трещинах подъездной дорожки / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео в TikTok

Вы узнаете:

Как пищевая сода может помочь избавиться от сорняков в трещинах тротуара

Как правильно применять соду для борьбы с нежелательными растениями

Почему этот метод имеет ограничения и как предотвратить повторное появление сорняков

Сорняки часто появляются в узких щелях подъездных дорожек и тротуаров, где их сложно удалить вручную. Вырывание таких растений может быть непростым делом, особенно если корни глубоко проросли между бетонными плитами. Однако избавиться от небольших сорняков поможет обычное средство, которое есть почти на каждой кухне.

Главред выяснил, как использовать пищевую соду для борьбы с сорняками, почему она не всегда эффективна и как предотвратить их повторный рост.

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Как пищевая сода уничтожает сорняки

Пищевая сода, или бикарбонат натрия, содержит натрий, который нарушает способность растений поглощать воду. Если нанести её непосредственно на сорняки, она может высушить листья и стебли, пишет Southern Living.

Лучше всего этот метод действует на молодые растения с неглубокими корнями, растущие в узких щелях. Крупные сорняки могут потерять листья, но их корни останутся живыми, поэтому со временем они снова прорастут.

В то же время сода может повредить не только сорняки, но и газон, цветы и другие растения, поэтому применять её нужно осторожно.

Как использовать пищевую соду против сорняков

Хотя ручное удаление сорняков остается лучшим способом борьбы с ними, пищевую соду можно попробовать применить к небольшим растениям, растущим в трещинах тротуара, вдали от клумб, газонов и деревьев.

Для этого нужно:

Выбрать сухой день, чтобы дождь не смыл соду в окружающую почву. Слегка смочить сорняки водой, чтобы средство лучше прилипало к листьям. Посыпать небольшим количеством соды листья и стебли, стараясь не попадать на почву рядом. В течение нескольких дней наблюдать за растениями, чтобы оценить результат. После увядания сорняков удалить их вместе с корнями.

Если сорняки появятся снова, не стоит постоянно повторять обработку. Избыток натрия может накапливаться в почве и наносить вред другим растениям, не уничтожая глубокие корни сорняков.

Почему пищевая сода может быть опасна для почвы

Основной недостаток этого метода - накопление натрия. Во время дождя сода может попадать в окружающую почву, повреждать растения и ухудшать условия для их роста.

Кроме того, пищевая сода не уничтожает сорняки полностью. Она повреждает только те части растения, на которые попадает, поэтому многолетние сорняки с развитой корневой системой могут восстановиться.

Поэтому соду не рекомендуют использовать для регулярной борьбы с сорняками. Её лучше применять точечно и только в тех местах, где нет других растений.

Какие сорняки зимуют и отрастают весной / Инфографика: Главред

Как предотвратить повторное появление сорняков

Даже после удаления сорняков в трещинах могут оставаться семена, грязь и влага, которые способствуют появлению новых растений.

Чтобы уменьшить их количество, рекомендуется вырывать сорняки вручную после дождя, когда почва мягче, а корни легче вытащить. Для узких щелей можно использовать специальный инструмент для прополки.

После очистки щелей необходимо удалить грязь и мусор, а крупные щели заполнить специальным герметиком для бетона или асфальта. Для швов между тротуарными плитами подойдет полимерный песок, который поможет препятствовать прорастанию сорняков.

Регулярная очистка и своевременное заполнение трещин не гарантируют полного исчезновения сорняков, но значительно затруднят их повторное появление.

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