Почему в доме холодно, даже когда отопление работает? Эксперт назвал 6 причин, а также способы устранения сквозняков, утечек воздуха и других проблем.

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Почему дома холодно даже при включенном отоплении - 6 основных причин / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

О чём идёт речь в материале:

Почему дома холодно при включенном отоплении

Почему батареи не греют

Как сохранить тепло в доме зимой

Включенное отопление не всегда помогает согреть дом: даже исправная система может не обеспечивать комфортной температуры из-за сквозняков, негерметичных воздуховодов, загрязненных фильтров и других проблем. Преподаватель HVAC Уилли Слек из Института передовой подготовки (Advanced Training Institute) в Лас-Вегасе в комментарии для Martha Stewart назвал шесть распространенных причин, из-за которых в доме остается холодно, и объяснил, как их устранить. Почему отопление не обеспечивает достаточного тепла и на что обратить внимание - разбирался Главред.

Почему дома холодно даже при включенном отоплении

Не всегда причиной низкой температуры является неисправность отопительного оборудования. Иногда проблема заключается в особенностях самого здания, из-за которых тепло не задерживается внутри помещения.

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Специалист отмечает, что в первую очередь стоит проверить состояние окон и дверей, особенно если возле них ощущается поток холодного воздуха.

Сквозняки из окон и дверей: как сохранить тепло в доме

Старые оконные и дверные конструкции могут пропускать значительное количество холодного воздуха с улицы. Дополнительным признаком проблемы может быть скопление пыли вблизи таких участков.

Вилли Слек рекомендует не спешить с заменой всех конструкций, если на это нет достаточного бюджета. Существует несколько более доступных способов уменьшить проникновение холода.

Среди возможных решений - герметизация щелей и трещин, установка термоштор или использование специальных комплектов для утепления окон. Если в стене установлен встроенный кондиционер, стоит также приобрести внутренний защитный чехол для него.

Негерметичные воздуховоды: почему тепло не доходит до комнат

Еще одна причина неравномерного прогрева дома - повреждение системы воздуховодов. Через отверстия, щели или разъединенные стыки теплый воздух может теряться еще до того, как попадет в помещение.

В такой ситуации повышение температуры на термостате не решит проблему, а лишь увеличит расходы на отопление. Вилли Слек советует начать с осмотра доступных элементов системы.

Для выявления неисправностей необходимо проверить открытые воздуховоды и вентиляционные отверстия. Если требуется ремонт скрытых частей системы или замена компонентов, лучше привлечь специалиста по отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха (HVAC).

Регулярное техническое обслуживание между отопительными сезонами помогает выявлять подобные неисправности заранее, а не тогда, когда наступают сильные морозы.

Смотрите видео о том, как настроить систему отопления:

Загрязнённый воздушный фильтр: почему система HVAC работает хуже

Воздушный фильтр требует регулярной замены. Если он забит пылью и другими частицами, циркуляция воздуха ухудшается, а оборудование начинает работать с повышенной нагрузкой.

Специалист отдельно предупреждает о последствиях пренебрежения этим простым обслуживанием. По его словам, недостаточный поток воздуха может привести к преждевременному износу важных компонентов системы.

"Если не заменять воздушный фильтр, он забивается, а недостаточный поток воздуха - главный фактор, выводящий из строя системы HVAC. Когда через теплообменник проходит недостаточно воздуха, его износ ускоряется", - объясняет Слек.

Чтобы избежать этой проблемы, достаточно установить новый фильтр и в дальнейшем следовать рекомендациям производителя относительно периодичности его замены. Если в доме есть домашние животные или ковровые покрытия, делать это придется чаще из-за большего количества пыли в воздухе.

Неправильные настройки термостата: какую температуру устанавливать зимой

Настройки термостата напрямую влияют на расход энергии. Министерство энергетики США рекомендует понижать температуру, когда жильцы покидают дом днем или ложатся спать.

На время пребывания дома и активности специалисты по отоплению рекомендуют ориентироваться на 68 градусов по Фаренгейту, то есть примерно 20 °C. Ночью или в отсутствие жильцов температуру можно снижать на 5–8 градусов по Фаренгейту, что соответствует примерно 3–4,5 °C.

В то же время полностью выключать отопление не стоит. Уилли Слек обращает внимание на то, что после такого решения дом дольше будет прогреваться, а расходы на энергию могут возрасти.

Эксперт также напоминает о необходимости учитывать потребности домашних питомцев. Температурный режим должен оставаться комфортным не только для людей.

"Кроме того, если у вас есть домашние животные, вы же не хотите, чтобы они просто сидели и мерзли", - добавляет он.

Если в доме установлена многозональная система отопления, например, отдельно для верхнего и нижнего этажей, следует избегать значительного перепада температур между ними. По рекомендации Слека, разницу лучше поддерживать в пределах одного-двух градусов.

Почему в одной комнате холоднее, чем в других

Даже при одинаковых настройках отопления температура в разных частях дома может отличаться. Особенно это заметно в комнатах, которые имеют две наружные стены и больше контактируют с холодным воздухом с улицы.

Для определения мест наибольших теплопотерь специалист советует воспользоваться лазерным термометром. Он поможет измерить температуру поверхностей и выявить проблемные участки.

Слек отмечает, что расположение комнаты также влияет на её температурный режим.

"Если комната имеет сразу две наружные стены, это может вызывать сквозняки, и внутрь будет попадать холодный воздух с улицы", - объясняет специалист.

Одним из вариантов улучшения ситуации является дополнительное утепление наружных стен. В то же время универсального способа устранить разницу температур нет: помещения, окруженные другими комнатами, обычно лучше сохраняют тепло, чем те, что непосредственно граничат с улицей.

Когда нужно вызвать мастера по ремонту отопления

Не все проблемы с отоплением можно устранить самостоятельно. Если система требует вмешательства в электрические компоненты или элементы, связанные с работой газового оборудования, лучше не рисковать.

Вилли Слек советует обратиться к специалисту, если после включения отопления система продолжает подавать холодный воздух. Сначала можно попробовать перезапустить оборудование, выключив его и снова включив. Если это не помогло, необходима профессиональная диагностика.

Отдельное предупреждение касается работ вблизи открытого пламени и реле давления. Самостоятельное вмешательство в работу этих компонентов может быть опасным.

"Я бы не советовал вмешиваться в работу этих компонентов без специалиста, который приедет на место и точно будет знать, что именно нужно переключить или настроить", - предупреждает Слек.

Как подготовить дом к отопительному сезону / Инфографика: Главред

Напомним, как ранее сообщал Главред, организация Energy Saving Trust дала рекомендации по режимам работы отопления в зависимости от типа системы и особенностей дома. Британские эксперты подчеркнули, что для котлов целесообразно программировать работу в соответствии с распорядком дня, а для тепловых насосов более эффективна стабильная работа.

Мартин Льюис обратил внимание на то, что главное правило - подавать тепло тогда, когда оно нужно, иначе расходы могут возрасти. В телеэфире он подчеркнул, что обогрев только по мере необходимости может быть экономически оправданным во многих случаях.

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