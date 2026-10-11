Многие допускают ошибку: стоит ли выключать отопление, когда никого нет дома

Специалисты объяснили, почему для одних систем выгодно программирование в соответствии с распорядком дня, а для других - стабильная умеренная температура.

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Стоит ли выключать отопление днём для экономии / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Кратко:

Универсального режима отопления не существует

Для котлов рекомендуется график, для тепловых насосов - постоянная умеренная работа

Полное отключение зимой грозит промерзанием труб

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Держать отопление включенным круглосуточно невыгодно для большинства квартир с традиционным котлом - таким владельцам целесообразнее настраивать нагрев под свой распорядок дня, а не поддерживать тепло непрерывно. Именно такая рекомендация британской организации The Energy Saving Trust ставит точку в споре между сторонниками двух противоположных подходов, сообщает Express.

Универсального правила для каждой квартиры или дома нет. Результат определяют три переменные: способ производства тепла, качество теплоизоляции и количество времени, которое жильцы реально проводят дома.

Газовый или другой котел позволяет запрограммировать подачу тепла точно под нужды семьи - например, включение перед пробуждением или возвращением с работы и снижение температуры на время длительного отсутствия. Такой подход ощутимо сокращает излишнее потребление энергии, если дом быстро прогревается после запуска системы.

Кому лучше не выключать отопление днём

Противоположная логика действует там, где установлен тепловой насос. Это оборудование работает эффективнее в режиме длительной работы при умеренной температуре теплоносителя, поэтому резкие изменения настроек ему вредят.

Владельцам таких систем рекомендуют поддерживать стабильную температуру, корректируя её в зависимости от погоды и потребностей жильцов. Частое отключение с повторным запуском может снизить эффективность, особенно когда помещение успевает сильно остыть между циклами.

Это не означает, что насос должен работать на полную мощность круглосуточно. Многое зависит от заводских настроек, наружной температуры, изоляции и наличия автоматического управления.

От чего зависит размер счета

На итоговую сумму в счете влияет прежде всего тип системы: газовые котлы, электрические обогреватели и тепловые насосы имеют разные принципы работы, поэтому одинаковые настройки дают разный эффект. Из-за неутепленных стен, крыши, пола и негерметичных окон тепло уходит наружу быстрее, и поддерживать комфортную температуру становится дороже.

Дополнительные факторы - погода за окном и распорядок дня семьи. Программируемые термостаты и правильно настроенные регуляторы помогают избежать перегрева комнат.

Как проверить, какой режим выгоднее

Самый надежный способ - собственный эксперимент. Стоит несколько дней пожить с привычным графиком обогрева, а затем перейти на другой режим, рекомендованный для конкретного оборудования, и сравнить потребление газа или электроэнергии.

Для корректного сравнения необходимы схожие погодные условия и одинаковый уровень комфорта в доме. Если на одном из этапов в комнатах было заметно холоднее, показания счетчика будут вводить в заблуждение.

Полностью выключать отопление в мороз специалисты не рекомендуют: это создает риск промерзания труб, появления влаги и чрезмерного охлаждения жилья. Наиболее уязвимы в этом плане дома с недостаточным утеплением.

Смотрите видео о 5 советах, которые помогут сэкономить деньги на отоплении:

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Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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