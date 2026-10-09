В комнате будет тепло и без отопления: простая вечерняя хитрость для осени

Несколько минут работы с шторами, окнами и полом могут отсрочить начало отопительного сезона в отдельной комнате.

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Простой приём со шторами поможет дольше удерживать тепло в комнате / Колаж: Главред, фото: magnific

Вы узнаете:

Почему шторы утром нужно раздвигать, а вечером закрывать

Как стены и мебель накапливают солнечное тепло

Что дают чистое стекло и плотный ковер на полу

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Солнечный свет способен поддерживать комфортную температуру в спальне без единого киловатта и кубометра газа - для этого достаточно вовремя раздвинуть и задвинуть шторы. Осенью, когда днём ещё тепло, а ночи становятся прохладными, включать отопление сразу не обязательно: простые приёмы не требуют дополнительных затрат и занимают несколько минут, сообщает Mindmegette.

Схема проста. В солнечные дни шторы стоит раздвигать утром, а жалюзи - поднимать, чтобы лучи свободно проникали в помещение. Они нагревают не только воздух у окна, но и поверхности стен, пола и мебели, которые накапливают тепло и постепенно отдают его обратно в комнату.

Главное - не пропустить вечерний этап. Как только солнце садится и на улице темнеет, шторы нужно вернуть на место: плотные портьеры уменьшают потери тепла через холодные стекла и удерживают в помещении часть того, что накопилось за день.

Лучше всего этот метод работает в начале осени, пока не наступили продолжительные холода.

Чистое стекло добавляет градусы

Эффективность солнечного прогрева напрямую зависит от состояния окон. Грязное стекло отсекает часть светового потока, поэтому мытье окон перед похолоданием имеет вполне практический смысл.

Издание отмечает: чем прозрачнее стекло, тем больше света доходит до поверхностей в комнате и тем лучше они прогреваются в солнечные часы. Побочный бонус - помещение становится заметно светлее.

Ковер против холодного пола

Отдельная проблема осенней спальни - температура под ногами, особенно после пробуждения. Здесь помогает плотный ковер на полу: он устраняет ощущение холода и делает комнату более комфортной по утрам.

Как согреться в квартире без отопления / Инфографика: Главред

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