Скоро станет известно, кто представит Украину на песенном конкурсе.

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"Евровидение" пройдет в этом году в Болгарии / коллаж: Главред, фото: eurovision.com

Кратко:

Какими новыми правилами удивил Шуров

Как выглядит длинный список участников

В Украине продолжается подготовка к Национальному отбору на песенный конкурс "Евровидение-2027". Организаторы решили увеличить количество претендентов, которые смогут пройти следующий этап соревнования. Вместо первоначально запланированных 12 мест в длинном списке теперь будет 18.

Такое решение приняли по инициативе музыкального продюсера Нацотбора Дмитрия Шурова. Соответствующее видео опубликовано на YouTube. По словам исполнительного продюсера творческого объединения "Евровидение" Оксаны Скибинской, расширение лонглиста позволит дать большему числу исполнителей возможность побороться за выход в финал.

видео дня

Всего организаторы получили 217 заявок от 201 артиста. Среди претендентов - 153 сольных исполнителя и 48 музыкальных коллективов. Восемь музыкантов уже участвовали в украинских Нацотборах прошлых лет. Кроме того, заявки поступили от исполнителей из Нидерландов, Великобритании, Норвегии и Чехии.

Шуров объявил лонглист участников Нацотбора Евровидения / Скриншот

После предварительного отбора участникам расширенного лонглиста предстоит пройти прослушивание, в котором лично примет участие Дмитрий Шуров. Продюсер ранее отмечал, что среди присланных работ обнаружил несколько неожиданных музыкальных решений. В частности, он обратил внимание на использование искусственного интеллекта при создании демоверсий, аранжировок и бэк-вокала.

При этом Шуров подчеркнул, что особенно выделяются композиции, над которыми работали настоящие музыканты. На следующем этапе команда планирует дорабатывать песни, чтобы привести их к уровню международного конкурса.

По итогам прослушиваний организаторы сформируют короткий список финалистов. У артистов, которые не пройдут дальше, сохранится дополнительная возможность попасть в решающий этап: для них проведут рейтинговое онлайн-голосование среди зрителей.

Победителя украинского Нацотбора определят в феврале 2027 года. Имя представителя страны выберут по результатам голосования профессионального жюри и зрителей.

Лонг лист Национального отбора Евровидения 2027:

ANKA (Анна Корченова);

рок-группа Epolets;

группа FOLKULAKA;

GANNA;

группа Hits Factory;

группа MELOS;

Мия Рамари;

Povin' (Вероника Степаненко);

SKYLERR (Валерия Кудрявец);

группа SPOKUSY;

STASYA;

Влад Дарвин;

группа Yagody;

YAKAYA (Яна Милевская);

Yarima (Мария Коваленко);

Кажанна (Анна Макиенко);

дуэт "Солидные люди";

Ульяна Шуба.

Где пройдет "Евровидение-2027"

В следующем году международный песенный конкурс впервые примет Болгария. Право на проведение соревнования страна получила после победы исполнительницы DARA с композицией Bangaranga на "Евровидении-2026".

Площадкой конкурса станет город Бургас на побережье Черного моря. Шоу пройдет на арене Arena Burgas. Полуфиналы запланированы на 11 и 13 мая, а гранд-финал состоится 15 мая 2027 года.

Украина уже готовится определить своего представителя, которому предстоит выступить на международной сцене и побороться за победу.

Евровидение, Украина на Евровидении / инфографика: Главред

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