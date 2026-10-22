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Розовый костюм и пиротехника: Украина показала номер на Детском Евровидении-2026

Алена Кюпели
22 октября 2026, 21:33
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Видеозапись появилась на YouTube-канале "Евровидение Украина".
Детское Евровидение - вторая репетиция
Детское Евровидение - вторая репетиция / Коллаж Главред, фото скриншот

Кратко:

  • В каком образе выйдет представительница Украины
  • Как прошла вторая репетиция шоу

11-летняя Эрика Колесниченко, которая в этом году представит Украину на международном конкурсе Детское Евровидение-2026 на Мальте, впервые показала фрагмент конкурсного выступления после второй репетиции.

Видеозапись появилась на YouTube-канале "Евровидение Украина".

видео дня

Певица исполнит композицию "НЕ колискова" - с ней она выступит в финале конкурса 24 октября. Для сценического номера команда подготовила яркую постановку с необычными костюмами, танцевальной хореографией и пиротехническими эффектами.

На сцену юная артистка выйдет в эффектном розовом костюме, а ее волосы будут собраны в два пучка. Вместе с певицей выступят танцоры в зеленых костюмах, полностью скрывающих их лица. Они станут частью сценической композиции и будут активно взаимодействовать с Эрикой во время исполнения песни.

Особое внимание постановщики уделили визуальным эффектам и трансформации образа певицы. Концепция номера построена так, чтобы зритель наблюдал не просто за вокальным выступлением, а за полноценным сценическим действием.

Отметим, что международный финал Детского Евровидения-2026 состоится в субботу, 24 октября, сообщает "Суспільне". В этом году концерт начнется в 22:00 по киевскому времени.

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Ранее также ранее известный музыкант и лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич, который сейчас живет в Израиле, в 72 года готовится к рождению дочери.

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Детское Евровидение

Детское Евровидение - ежегодный международный телевизионный песенный конкурс, в котором участвуют представители стран-членов Европейского вещательного союза. Аналог песенного конкурса Евровидение с тем отличием, что в качестве исполнителей выступают дети и подростки до 14 лет, сообщает Википедия.

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