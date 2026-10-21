72-летний Макаревич снова станет отцом: что известно

Андрей Макаревич, который имеет четверых детей снова станет отцом.

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Андрей Макаревич с супругой/ коллаж: Главред, фото: instagram.com, Андрей Макаревич

Кратко:

Кому Макаревич рассказал радостную новость

В чем, по его мнению, трудности в воспитании детей

Известный музыкант и лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич, который сейчас живет в Израиле, в 72 года готовится к рождению дочери.

Об этом музыкант рассказал в интервью журналисту Алексею Венедиктову, опубликованном на YouTube.

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О том, что артист в пятый раз станет отцом, еще в конце июля сообщила журналистка Божена Рынска в своем Telegram-канале. Однако подробностями семейного события Макаревич тогда не делился.

Макаревич поделился важной новостью / Скриншот

В новой беседе музыкант откровенно признался, что воспитывать маленького ребенка в зрелом возрасте непросто. По его словам, дети требуют постоянного внимания, а свободное время появляется лишь тогда, когда малыш засыпает.

"Они [дети] кровососы, потому что каждую секунду ты ему нужен. Надо делать это, показать ему это, поиграть... Есть короткий промежуток, когда он заснул. Но он, собака, мало спит", - пошутил Макаревич.

Макаревич поделился важной новостью / Скриншот

Для музыканта и его супруги Эйнат Кляйн будущая дочь станет вторым общим ребенком. Их сын Эйтан родился в 2022 году. Кроме того, у Макаревича есть трое взрослых детей от предыдущих отношений: дочери Дана и Анна, а также сын Иван.

Кляйн стала четвертой женой артиста. Они поженились в 2019 году и сейчас живут в Израиле.

Макаревич о вторжении России в Украину

Макаревич открыто выступает против российского нападения на Украину. В ноябре 2022 года российские власти внесли музыканта в реестр иностранных агентов.

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О персоне: Андрей Макаревич Андрей Макаревич - советский и российский рок-музыкант, певец, поэт, бард, композитор, художник, продюсер, телеведущий, актёр; народный артист Российской Федерации (1999). Основатель, лидер и единственный бессменный участник рок-группы "Машина времени".

Публично выступает против террористического вторжения РФ в Украину, уехал из страны-оккупанта.

2 сентября 2022 года Минюст РФ внёс Макаревича в реестр физических лиц - "иностранных агентов".

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