Прикрыл побратима от дрона: на фронте погиб популярный блогер

Кратко:
- Как погиб защитник Украины
- Кто сообщил о смерти блогера
На войне против российских оккупантов погиб украинский YouTube-блогер Кирилл Солошенко, известный под псевдонимом "Кирюша Аккуратный". Ему было 35 лет.
Как сообщает ТСН, военнослужащий закрыл собственным телом сослуживца во время атаки вражеского FPV-дрона.
Трагическую новость сообщил близкий друг Кирилла, блогер Богдан. Он посвятил погибшему эмоциональную публикацию в социальных сетях и объявил сбор средств для матери защитника.
Друг блогера признался, что до сих пор не может поверить в случившееся. Он назвал Кирилла одним из самых светлых людей в своей жизни и написал, что тот заслуживал долгих лет впереди.
"Ты должен был дожить до глубокой старости и стать классным дедом с татуировками и невероятными историями для внуков", - написал Богдан, вспоминая погибшего друга.
После гибели Кирилла его близкие обратились к подписчикам с просьбой поддержать его мать. По словам друга блогера, женщина осталась без сына, поэтому для нее организовали сбор финансовой помощи.
Богдан подчеркнул, что сейчас важно не только почтить память погибшего, но и помочь его родному человеку пережить тяжелую утрату.
Чем был известен Кирилл Солошенко
Кирилл вел YouTube-блог под именем "Кирюша Аккуратный" и был известен своей интернет-аудитории. После начала полномасштабного российского вторжения он присоединился к защите Украины.
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