Прикрыл побратима от дрона: на фронте погиб популярный блогер

Трагическую новость сообщил близкий друг Кирилла.

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Умер популярный блогер Кирюша Аккуратный / Коллаж Главред, фото Instagram/gin_soaked_boy

Кратко:

Как погиб защитник Украины

Кто сообщил о смерти блогера

На войне против российских оккупантов погиб украинский YouTube-блогер Кирилл Солошенко, известный под псевдонимом "Кирюша Аккуратный". Ему было 35 лет.

Как сообщает ТСН, военнослужащий закрыл собственным телом сослуживца во время атаки вражеского FPV-дрона.

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Трагическую новость сообщил близкий друг Кирилла, блогер Богдан. Он посвятил погибшему эмоциональную публикацию в социальных сетях и объявил сбор средств для матери защитника.

Умер популярный блогер Кирилл Аккуратный / Фото Instagram/gin_soaked_boy

Друг блогера признался, что до сих пор не может поверить в случившееся. Он назвал Кирилла одним из самых светлых людей в своей жизни и написал, что тот заслуживал долгих лет впереди.

"Ты должен был дожить до глубокой старости и стать классным дедом с татуировками и невероятными историями для внуков", - написал Богдан, вспоминая погибшего друга.

Умер популярный блогер Кирилл Аккуратный / Фото Instagram/gin_soaked_boy

После гибели Кирилла его близкие обратились к подписчикам с просьбой поддержать его мать. По словам друга блогера, женщина осталась без сына, поэтому для нее организовали сбор финансовой помощи.

Богдан подчеркнул, что сейчас важно не только почтить память погибшего, но и помочь его родному человеку пережить тяжелую утрату.

Чем был известен Кирилл Солошенко

Кирилл вел YouTube-блог под именем "Кирюша Аккуратный" и был известен своей интернет-аудитории. После начала полномасштабного российского вторжения он присоединился к защите Украины.

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