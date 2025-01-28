"Все равно россиянин": Андрей Макаревич показал свою истинную позицию

Андрей Макаревич назвал причину своего решения.

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Андрей Макаревич - позиция / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Андрей Макаревич

Вы узнаете:

Андрей Макаревич объяснил, почему не помогает ВСУ

Музыкант поддерживает украинцев в войне с РФ

Российский музыкант и солист группы "Машина времени" Андрей Макаревич, который поддержал Украину в начале полномасштабной войны, признался, что не помогает ВСУ финансово.

Отметим, Макаревич еще в 2014 году выступил против оккупации украинского Крыма Россией, публично осуждает вторжение в Украину и уехал из страны-террориста жить в Израиль.

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Как рассказал музыкант изданию Deutsche Welle, он помогал украинцам, которые пострадали из-за войны, но ВСУ помогать не будет.

"Я не помогаю Вооруженным силам Украины. Мне трудно сейчас будет сформулировать это. Я не хочу, чтобы какая-то ракета, собранная на мои деньги, упала на Москву и убила моего сына, например. Вообще жуткая ситуация", - заявил Макаревич.

Также певец отметил, что не приезжал в Украину после 2022 года и пока не готов это сделать.

"После того, как началась война, нет. Но не потому, что я боюсь, а потому, что я не чувствую такого морального права. Я для них все равно россиянин. Я знаю, что ко мне там очень хорошо относятся и знают, что я говорю. Я помогал гражданам Украины неоднократно, когда у меня была такая возможность, и помогаю", – подметил Макаревич.

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Кто такой Андрей Макаревич? Андрей Макаревич — советский и российский рок-музыкант, певец, поэт, бард, композитор, художник, продюсер, телеведущий, актёр; народный артист Российской Федерации (1999). Основатель, лидер и единственный бессменный участник рок-группы "Машина времени".

Публично выступает против террористического вторжения РФ в Украину, уехал из страны-оккупанта.

2 сентября 2022 года Минюст РФ внёс Макаревича в реестр физических лиц — "иностранных агентов".

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