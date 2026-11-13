Нужно ли выключать бойлер на ночь: эксперты объяснили, как платить меньше

Выгодно ли держать бойлер включенным весь день? Эксперты объяснили, когда лучше нагревать воду и как сократить расходы на электроэнергию.

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Стоит ли выключать бойлер на ночь / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

Когда выгоднее выключать нагрев воды

Как ночной тариф помогает экономить

Почему важно утеплять бойлер

Вопрос о том, нужно ли оставлять бойлер включенным в течение всего дня, часто становится поводом для споров в семьях. Одни считают, что постоянное поддержание температуры воды помогает экономить энергию, другие убеждены, что нагревать воду стоит только перед использованием. Главред расскажет подробнее.

Британское издание Express обратило внимание на рекомендации экспертов по экономному использованию горячей воды. Они объяснили, что наиболее выгодный режим зависит от типа отопительной системы, установленной в доме.

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Когда бойлер лучше включать по таймеру

Если в доме установлена система центрального отопления, работающая на газе, жидком топливе или сжиженном нефтяном газе (LPG), эксперты советуют настроить таймер. В таком случае горячая вода будет нагреваться только тогда, когда она нужна домохозяйству.

Это помогает избежать лишних затрат на поддержание температуры воды в течение всего дня, особенно если горячей водой пользуются преимущественно утром и вечером.

Владельцам комбинированных котлов также стоит обратить внимание на температуру нагрева. По информации энергетической компании Octopus Energy, для большинства домохозяйств достаточно примерно 55 градусов по Цельсию.

Видео о том, как самостоятельно чистить бойлер, можно посмотреть здесь:

Когда выгоднее нагревать воду ночью

Другая ситуация складывается в домах, где используется электрический водонагреватель и действует тариф Economy 7 или Economy 10. Такие тарифы предусматривают более низкую стоимость электроэнергии в ночные часы.

Поэтому нагрев воды ночью может быть значительно выгоднее, чем использование электроэнергии днем. Чтобы воспользоваться этим преимуществом, нужно настроить работу бойлера на период действия льготного тарифа.

В то же время важно позаботиться о теплоизоляции бака. Хорошо утепленный резервуар медленнее теряет тепло, поэтому вода дольше остается горячей и не требует частого повторного нагрева.

Если вы не знаете, какой тариф на электроэнергию действует в вашем доме, эксперты советуют проверить последний счет или обратиться непосредственно к поставщику электроэнергии.

Почему мнения о постоянном нагреве воды расходятся

Споры о самом экономичном режиме работы бойлера возникли и среди пользователей социальных сетей. Один из них рассказал о своей системе отопления Ideal Logic Air R32 и настройках Ideal Halo Air.

По его словам, система рекомендует оставлять горячую воду в режиме постоянного включения, а не использовать таймер. Такой подход якобы помогает экономить энергию, поскольку поддерживать температуру воды на уровне 45–50 градусов дешевле, чем каждый раз нагревать её с холодного состояния.

Однако пользователь усомнился в правильности этой рекомендации. Информация, которую он нашёл в интернете, свидетельствовала о том, что нагрев воды ночью по более дешёвому тарифу или днём с помощью избыточной солнечной энергии может быть выгоднее.

Другой участник обсуждения поделился собственным опытом. Он настроил нагрев воды на ночные часы, когда электроэнергия стоит дешевле, а также примерно на 13:00. Второй период позволяет использовать избыток солнечной энергии, если в течение дня семья израсходовала много горячей воды, например, после нескольких душей.

Пользователь также подверг сомнению утверждение, что постоянное поддержание температуры в баке требует меньше энергии. По его мнению, нагревательный насос, который постоянно подает воду температурой 50 градусов или выше, может работать менее эффективно.

Он пояснил, что при определенных настройках пустой или охлажденный бак можно нагревать постепенно, начиная с более низкой температуры теплоносителя - примерно 30 градусов. Это позволяет тепловому насосу работать эффективнее, ведь более низкая температура подачи обычно способствует лучшей эффективности системы.

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