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Как настроить температуру на бойлере, чтобы меньше платить за свет

Марина Иваненко
10 октября 2026, 19:52
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Как сократить расход электроэнергии на бойлере? Узнайте, где установить водонагреватель, когда его включать и как настроить температуру.
Как экономить электроэнергию при использовании бойлера
Как экономить электроэнергию на бойлере / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

  • Как сократить расход электроэнергии на бойлере
  • Где лучше установить водонагреватель для экономии
  • Как таймер и термостат помогают платить меньше

Электрический бойлер - один из самых энергоемких бытовых приборов в доме. В холодное время года его работа может существенно увеличить ежемесячные счета за электроэнергию, ведь мощность водонагревателей часто составляет от 1000 до 2000 Вт. Главред расскажет подробнее.

Как отмечает издание Xataka Smart Home, снизить энергопотребление водонагревателя можно без потери комфорта. Для этого стоит обратить внимание на место установки прибора, график его работы и настройки температуры.

видео дня

1. Устанавливайте бойлер в правильном месте

Место расположения прибора напрямую влияет на его эффективность. Из-за нехватки места или эстетических соображений бойлеры нередко устанавливают на балконах, в гаражах или неотапливаемых кладовых.

В прохладном помещении вода в баке может остывать быстрее, из-за чего водонагревателю приходится чаще включаться для поддержания заданной температуры. Размещение прибора в более тёплой зоне помогает уменьшить теплопотери.

Важно также учитывать расстояние до точек водоразбора. Чем ближе бойлер расположен к душу или раковине, тем короче путь горячей воды по трубам и тем меньше тепла теряется при её подаче.

Видео о том, как правильно настроить бойлер, можно посмотреть здесь:

2. Контролируйте график включения и используйте таймеры

Постоянное поддержание высокой температуры воды в баке может увеличить расход электроэнергии, особенно если горячая вода нужна только в определённые часы.

Для многих современных моделей достаточно примерно от одного до полутора часов, чтобы нагреть воду до нужной температуры. Однако фактическое время зависит от объема бака, мощности ТЭНа и начальной температуры воды.

Сэкономить помогут "умные" розетки и таймеры. Например, если душ обычно принимают утром, бойлер можно настроить так, чтобы он начинал нагрев заранее, а не работал всю ночь без необходимости.

Владельцам двухзонных счетчиков также стоит учитывать время действия более низкого тарифа. Если перенести нагрев воды на соответствующие часы, можно снизить стоимость потребленной электроэнергии. Благодаря теплоизоляции бака вода будет сохранять тепло и после выключения прибора.

3. Настройте оптимальную температуру

Регулировка термостата - один из самых простых способов контролировать расход электроэнергии. Чем выше температура, которую нужно поддерживать в баке, тем больше тепла он будет терять в окружающую среду и тем чаще будет включаться нагревательный элемент.

Для повседневного использования важно следовать рекомендациям производителя по температуре. В то же время не стоит безоговорочно устанавливать показатель 30–40 °C в качестве универсального режима: длительное хранение воды при низкой температуре может создавать условия для размножения бактерий Legionella.

Чтобы совместить экономию и безопасность, необходимо учитывать инструкцию к конкретному бойлеру, рекомендации по профилактике легионеллеза и особенности домашней системы горячего водоснабжения. Также регулярная очистка ТЭНа от накипи помогает поддерживать эффективность нагрева.

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Об источнике: Xataka Smart Home

Xataka Smart Home - это специализированное испаноязычное информационно-технологическое онлайн-издание, входящее в состав известной цифровой медиагруппы Webedia España (наряду с такими ресурсами, как Xataka, Genbeta, Xataka Móvil).

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