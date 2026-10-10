Красивые имена для девочек, которые выделяются среди популярных вариантов

Вы узнаете:
- Какие оригинальные имена для девочек набирают популярность
- Что означают имена Лелия, Гайдана и Мелиса
Родители, которые ищут оригинальные имена для девочек, всё чаще обращают внимание на необычные варианты с интересным происхождением и глубоким смыслом.
Главред узнал, что среди них - старинные украинские имена и благозвучные женские имена, связанные с природой, нежностью и силой характера. Об этом на своем YouTube-канале рассказала украинская блогерша Mama v temi.
Как оригинально назвать девочку
Лелия - необычное женское имя, которое ассоциируется с любовью к ребенку, заботой и счастьем. Оно, как отметила блогерша, имеет интересную языковую историю.
"Когда-то у украинцев было отдельное слово для обозначения любви к ребенку. Это Лелия. И именно от этого названия образовалось слово "лелиять"", - пояснила она.
Еще один необычный вариант для девочки - Гайдана. Это старинное имя, значение которого связывают с рощей и природой.
"Оно означает "данная рощей". То есть, естественная, свободная", - отметила автор видео.
Гайдану также связывают с выносливостью, самостоятельностью и верностью собственным принципам.
Мелиса - ещё одно женское имя, которое отличается нежным звучанием и приятным значением. Оно переводится как "медовая" и в последние годы становится всё более популярным в Украине.
Мелиса может понравиться родителям, которые ищут современное, благозвучное имя с нежным значением. Оно хорошо выделяется среди традиционных женских имен, но в то же время звучит естественно и легко запоминается.
Смотрите видео об оригинальных именах для девочек:
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Об источнике: Mama v Temi
Mama v Temi - проект в социальных сетях о мамах, детях и детстве. Ведущая рассказывает интересные факты и истории о материнстве, делится лайфхаками, советами, обзорами и трендами.
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