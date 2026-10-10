Красивые имена для девочек, которые выделяются среди популярных вариантов

Блогерша рассказала об оригинальных именах для девочек и их значении.

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Три варианта интересных имен для девочки / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube

Вы узнаете:

Какие оригинальные имена для девочек набирают популярность

Что означают имена Лелия, Гайдана и Мелиса

Родители, которые ищут оригинальные имена для девочек, всё чаще обращают внимание на необычные варианты с интересным происхождением и глубоким смыслом.

Главред узнал, что среди них - старинные украинские имена и благозвучные женские имена, связанные с природой, нежностью и силой характера. Об этом на своем YouTube-канале рассказала украинская блогерша Mama v temi.

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Как оригинально назвать девочку

Лелия - необычное женское имя, которое ассоциируется с любовью к ребенку, заботой и счастьем. Оно, как отметила блогерша, имеет интересную языковую историю.

"Когда-то у украинцев было отдельное слово для обозначения любви к ребенку. Это Лелия. И именно от этого названия образовалось слово "лелиять"", - пояснила она.

Еще один необычный вариант для девочки - Гайдана. Это старинное имя, значение которого связывают с рощей и природой.

"Оно означает "данная рощей". То есть, естественная, свободная", - отметила автор видео.

Гайдану также связывают с выносливостью, самостоятельностью и верностью собственным принципам.

Мелиса - ещё одно женское имя, которое отличается нежным звучанием и приятным значением. Оно переводится как "медовая" и в последние годы становится всё более популярным в Украине.

Мелиса может понравиться родителям, которые ищут современное, благозвучное имя с нежным значением. Оно хорошо выделяется среди традиционных женских имен, но в то же время звучит естественно и легко запоминается.

Смотрите видео об оригинальных именах для девочек:

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Об источнике: Mama v Temi Mama v Temi - проект в социальных сетях о мамах, детях и детстве. Ведущая рассказывает интересные факты и истории о материнстве, делится лайфхаками, советами, обзорами и трендами.

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