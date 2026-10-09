В украинских детсадах теперь принимают детей от 6 месяцев: где действует проект

В некоторых детских садах запущен пилотный проект, благодаря которому родители могут оставлять малышей на специалистов уже в первые месяцы жизни.

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Чиновники надеются, что пилотный проект поможет родителям раньше выйти на работу / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

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В Киеве открыли первые группы в детских садах для детей от шести месяцев

Пилотный проект запущен в пяти районах столицы

Нововведение поможет родителям раньше выйти на работу

В киевских детских садах заработали первые группы для детей в возрасте от шести месяцев. Пилотный проект охватывает девять групп в пяти районах столицы, а его цель - дать родителям возможность раньше вернуться на работу.

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриивский. По его словам, группы открыли в учреждениях Голосеевского, Деснянского, Днепровского, Соломенского и Шевченковского районов.

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В столице объясняют, что сеть дошкольных учреждений приходится адаптировать к демографическим изменениям: детей становится меньше, и в некоторых детских садах появились свободные места. Второй фактор - нехватка кадров, которую испытывают компании.

"В то же время война влияет и на рынок труда, где существует потребность в дополнительных кадрах. Поэтому создание групп для детей раннего возраста - это решение и для родителей, которые хотят как можно раньше выйти из декретного отпуска, и для работодателей, которые ищут сотрудников", - отметил Мондриивский.

Не каждый детский сад может принять младенца

Доступ к пилотному проекту получили не все учреждения. Ключевыми стали два критерия - наличие оборудованного защитного помещения и количество сотрудников, достаточное для ухода за самыми маленькими воспитанниками.

В КГГА подчеркивают, что требование безопасности здесь не формальное. Ребёнка, который ещё не умеет ходить, во время воздушной тревоги должен нести в укрытие отдельный взрослый - именно этот расчёт и определяет, сколько персонала нужно группе.

Что это меняет для родителей

Для семей проект означает реальную альтернативу длительному декретному отпуску: уход за ребенком можно передать детскому саду задолго до традиционных двух-трех лет.

Перечень учреждений-участников в столице обещают расширять в зависимости от результатов пилотного проекта и возможностей конкретных детских садов.

Детский сад - последние новости по теме

Напомним, Главред писал, что, согласно данным исследования ученых из Нидерландов, дети, посещавшие детский сад, и те, кто оставался дома с родителями, развивались по-разному.

Ранее стало известно, что 2,5–3 года - это возраст, когда ребенка можно начинать адаптировать к детскому саду. Но родителям важно учесть несколько важных нюансов.

Накануне сообщалось, что развитие сети яслей в Украине начали активно обсуждать после того, как появилось предложение сократить декретные отпуска для матерей. Однако реализация этой идеи будет затруднена несколькими факторами.

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Об источнике: Киевский городской совет Киевский городской совет - орган местного самоуправления города Киева. Депутаты Киевского городского совета избираются на выборах местных органов власти по пропорциональной системе голосования. Последние выборы депутатов Киевского городского совета состоялись 25 октября 2020 года. Число депутатов - 120, пишет Википедия.

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