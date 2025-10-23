'Он мог бы сидеть дома': 67-летний генерал-майор спасал детей из горящего садика

Генерал-майор более 50 лет служил в системе ликвидации чрезвычайных ситуаций и продолжает спасать людей даже на пенсии.

Бывший начальник ГСЧС выносит малышей из огня / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС Украины, скриншот из видео

Россияне атаковали детсад, в котором находилось 48 детей

Среди спасателей был 67-летний бывший начальник ГСЧС Харьковской области Александр Волобуев

Мужчина продолжает спасать людей даже на пенсии

Утром 22 октября россияне беспилотниками ударили по детскому саду в Харькове, где находились 48 детей. На видео с места событий видно, как спасатели ГСЧС героически выносят малышей из горящего здания, рискуя собственной жизнью из-за возможности повторного удара.

Среди тех, кто помогал спасать детей, был 67 летний генерал-майор гражданской защиты, бывший начальник ГСЧС Харьковщины Александр Волобуев.

"Я узнала мужчину - это Александр Волобуев... Генерал-майор, начальник ГСЧС Харьковской области. Если бы меня попросили охарактеризовать его одним словом, это было бы слово - человечность. Рядом с ним всегда было как-то спокойно, даже если вокруг был дурдом. Он реагировал на любой запрос и ни разу не отказал", - рассказала директор БФ "Глобаль2000 детям Украины" Юлия Конотопцева.

На опубликованном фото пресс-службы ГСЧС Харьковщины видно, как генерал-майор несет на руках маленькую девочку. Волобуев бережно прикрывает ей голову, чтобы ребенок не надышался дымом.

"Экипированные спасатели бегут в здание, выносят детей на руках - зная, что Россия делает двойной удар: сознательно наносит второй удар по тому же месту, когда спасатели помогают людям выбраться из-под завалов. И тогда вы видите его - седого мужчину в пальто, который раз за разом бежит со спасателями в разрушенное здание, берет детей на руки, укутывает их, прикрывая своим телом... Он не искал ни благодарности, ни признания", - добавила советник вице-премьер-министра по инновациям, развитию образования, науки и технологий Яника Мерило.

Украинский предприниматель и волонтер Юрий Сапронов рассказал, что служба Волобуева в системе ликвидации чрезвычайных ситуаций продолжалась более 50 лет. Несмотря на пенсионный возраст, он продолжает спасать людей, ведь это - смысл его жизни.

"Он мог бы сидеть дома... Но спасать людей - его смысл жизни. Горжусь, что знаком с ним с 2005 года, он был тогда заместитель начальника Главного управления по вопросам реагирования на чрезвычайные ситуации и применения сил (МЧС Украины в Харьковской области). Честь и уважение, Александр Васильевич. Настоящий Харьковчанин", - написал Сапронов.

Волобуев поделился в комментарии Суспильном, что получил многочисленные сообщения с благодарностями - как от знакомых, так и от совсем незнакомых людей. Однако он подчеркнул, что благодарности заслуживают все, кто участвовал в спасении.

"Девочка. Плачет. Спрашиваю: "Как тебя зовут?" Говорит: "Саша". Говорю: "И меня Саша". Она успокоилась. Там сборный пункт был, напротив собора. Медики осмотрели, и сразу отнес туда. У нее все нормально было", - рассказал генерал-майор.

Смотрите видео спасения детей после атаки РФ в Харькове:

Спасатели выносят детей после атаки / Фото: скриншот

Атака дронов по Харькову 22 октября - что известно

Напомним, в ночь на 22 октября российские оккупанты осуществили масштабные удары по Украине. Ударными дронами атаковали Киев, агломерацию Днепра, Запорожье, Кременчуг, Конотоп, Измаил и Чернигов. Есть разрушения, жертвы и пострадавшие.

Также утром 22 октября в Харькове прогремели мощные взрывы, сообщил мэр города Игорь Терехов. Попадания зафиксированы в Холодногорском районе. В результате ударов пострадали дети и взрослые.

Как сообщал Главред, российский дрон попал в детский сад в Харькове. Погиб один человек, семь человек пострадали. Все дети эвакуированы и находятся в укрытиях.

Президент Зеленский назвал атаку "плевком России в лицо всем, кто настаивает на мире" и подчеркнул, что бандитов и террористов можно остановить только силой.

Об источнике: ГСЧС Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) - центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий реализацию государственной политики в сферах гражданской защиты, защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и предотвращения их возникновения, ликвидацию чрезвычайных ситуаций, спасательного дела, тушение пожаров, пожарную и техногенную безопасность, деятельность аварийно-спасательных служб, профилактику травматизма непроизводственного характера, а также гидрометеорологической деятельности, пишет Википедия.

