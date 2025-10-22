Укр
Под удар попали 10 регионов, разрушены дома, погибли дети: новые подробности атаки РФ

Анна Ярославская
22 октября 2025, 10:52
Враг бил ракетами и дронами по энергетике и гражданской инфраструктуре.
Последствия атаки РФ 22 октября
Что извсетно о последствиях атаки РФ 22 октября 2025 / Коллаж: Главред, фото: ГосЧС

В ночь на 22 октября российская армия атаковала ударными дронами Киев, агломерацию Днепра, Запорожья, Кременчуга, Конотопа, Измаила и Чернигова. Также оккупанты запустили по Украине ракеты. Есть разрушения, жертвы и пострадавшие.

Как пишет мониторинговый канал monitor, для ракетной атаки оккупанты применили:

  • по меньшей мере восемь баллистических ракет Искандер по Киеву и Киевщине;
  • три "Кинжала" по направлениям Черкасчина/Киевщина;
  • по меньшей мере 10 крылатых ракет, в основном наземного базирования 9м727-729 "Искандер-К" по Кременчугу, Каменскому и Киеву.

Также оккупанты применили не менее трех планирующих авиационных бомб (КАБ) по Запорожью.

Основной целью врага была энергетическая инфраструктура.

В МВД рассказали о последствиях атаки

Глава МВД Украины Игорь Клименко сообщил, что во время ночной атаки пострадали более десяти регионов. Разрушены дома. Погибли дети.

Враг бил ракетами и дронами по энергетике и гражданской инфраструктуре. Повреждены не менее 15 жилых домов.

"К сожалению, два человека в столице погибли, в Киевской области - четверо погибших. Раненых фиксируем в Запорожье, Полтавской, Киевской областях и Киеве", - говорится в сообщении.

Спасатели и полицейские работают одновременно на всех местах "прилетов" с первых минут. Спасены около полусотни человек. Ликвидированы 17 пожаров, возникших в результате российских обстрелов Украины.

На объектах повышенной опасности задействована роботизированная техника ГосЧС. В регионах действуют оперативные штабы, пункты психологической помощи, мобильные пункты несокрушимости.

Энергетика пострадала от ударов. В случае необходимости будут развернуты дополнительные пункты несокрушимости – тепло, свет, связь будут.

"Еще раз призываю людей реагировать на сигналы воздушной тревоги и находиться в безопасных местах. Берегите себя и близких. Не рискуйте жизнью и не фиксируйте последствия ударов в реальном времени. Это – не контент. Это – данные для врага", - добавил Клименко.

Последствия атаки на Киев

В Киеве в результате ночного комбинированного удара россиян возросло количество пострадавших. Также известно о двух погибших.

Мр столицы Виталий Кличко сообщил, что по состоянию на 09:17 в результате ночной атаки врага в столице пострадали 13 человек. Из них четверо детей. Госпитализированы 4 взрослых и 3 ребенка. Другим медики оказывают помощь амбулаторно.

По состоянию на 9:30 сообщалось о 18 пострадавших в столице, из них четверо - дети. Госпитализированы в медучреждения города 5 взрослых пострадавших и трое детей. Два человека погибли.

09:58 Число пострадавших возросло до 19. Из них пятеро детей.Госпитализированы 4 ребенка и 5 взрослых. Остальные получают помощь амбулаторно.

Кроме того, в Киевской области в результате российской атаки погибли четыре человека, двое из них - дети. В частности, жертвами стали: молодая женщина и двое детей - 12 лет и шести месяцев. Трагедия произошла в селе Погребы Броварского района. Тела погибших обнаружены на месте пожара частного дома.

Детальнее об атаке РФ на столицу Украины читайте в материале: В Киеве - взрывы, горят жилые дома, есть жертвы: последствия атаки РФ на столицу.

Атака на Одесскую область

Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что враг в очередной раз нанес массированный удар по гражданской инфраструктуре.

В ночь на 22 октября в результате атак ударными беспилотниками в г. Измаил повреждена энергетическая и портовая инфраструктура. Возникли возгорания.

К счастью, в результате обстрела обошлось без пострадавших.

Энергоснабжение города постепенно восстанавливается, критическая инфраструктура работает на генераторах. В городе развернуты пункты несокрушимости.

Все соответствующие службы работают над ликвидацией последствий атаки.

Атака на Сумщину

Прошлой ночью россияне нанесли удар по одному из объектов инфраструктуры в Сумской области.

"Несмотря на высокую пожарную нагрузку, все очаги горения удалось ликвидировать", - сообщили в ГосЧС.

К счастью, обошлось без пострадавших.

Ракеты и дроны атаковали Кировоградскую область

В ночь на 22 октября российские ракеты и дроны атаковали Кировоградскую область.

Как сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович в Telegram, целью россиян стали объекты энергетики.

"Кировоградщина снова атакована вражескими ракетами и дронами. Агрессор продолжает уничтожать критическую инфраструктуру, энергетические объекты", - говорится в сообщении.

В результате ударов без электроснабжения остались 27 населенных пунктов.

На местах работают аварийные бригады, которые восстанавливают подачу света. Все экстренные службы уже привлечены к ликвидации последствий вражеской атаки.

Очереди отключения света, графики отключения инфографика
Очереди отключения света - что это значит / Инфографика: Главред

Атака РФ на Запорожье

Как писал Главред, российские оккупационные войска нанесли девять ударов дронами-камикадзе по Запорожью. В городе вспыхнули пожары. Есть пострадавшие.

Без электроснабжения остались почти 2000 человек. Работы по ликвидации последствий начнутся как только позволит ситуация с безопасностью, сообщили в ОВА.

Атака на Полтавщину

В Полтавской области под удар попали объекты нефтегазовой промышленности в Миргородском районе.

К счастью, обошлось без пострадавших.

В Украине - экстренные отключения света - что известно

В связи с ракетно-дроновым обстрелом в большинстве регионов Украины введены аварийные отключения.

Восстановительные работы продолжаются там, где сейчас это позволяет безопасность.

В частности, отключения света зафиксированы в Киеве и области, в Черкасской, Черниговской, Сумской, Кировоградской, Полтавской, Житомирской областях.

В УЗ сообщили о задержках и изменениях в движении поездов

Из-за российского обстрела повреждены объекты железнодорожной инфраструктуры. Часть участков осталась без электроснабжения, что усложнило движение поездов.

Изменения в маршрутах и графиках:

  • Поезд №43/44 Ивано-Франковск - Черкассы, который уже находится в пути, вынужден изменить маршрут в пределах Киевской области. Ожидаемая задержка - до 2 часов.
  • Поезд №793/794 Черкассы - Киев также будет курсировать альтернативным путем, с задержкой примерно на час.

Укрзализныця" предупреждает о возможных изменениях в движении пригородных поездов. Информацию обещают обновлять оперативно.

Пассажирам советуют следить за обновлениями в приложении Укрзализныци или на официальном сайте, чтобы вовремя узнать об изменениях в расписании.

Реакция Зеленского на обстрел

Президент Владимир Зеленский заявил, что очередная атака РФ на Украину доказывает, что Россия не чувствует достаточного давления за затягивание войны.

В результате вражеской атаки произошли пожары в Запорожье и попадания в дома в Киеве. Также пострадали Киевская, Одесская, Черниговская, Днепропетровская, Кировоградская, Полтавская, Винницкая, Запорожская, Черкасская и Сумская области.

"Известно о 17 пострадавших людях. Шесть человек, из них двое детей, к сожалению, погибли. Мои соболезнования родным и близким", - написал Зеленский.

Он подчеркнул, что разговоры Кремля о "дипломатии" не имеют никакого веса, пока российское руководство не почувствует критических последствий своих действий.

"Уже пришло время принять сильный санкционный пакет Европейского Союза. Также рассчитываем на сильные санкционные шаги США и "семерки", всех, кто хочет мира. Очень важно, чтобы мир именно сейчас не молчал и на подлые удары россиян был общий ответ", - добавил Зеленский.

Когда закончится война в Украине: мнение эксперта

Ветеран российско-украинской войны, майор ВСУ в отставке Алексей Гетьман считает, что война России против Украины скорее всего не закончится до конца текущего года. Россия сможет вести боевые действия до лета 2026 года.

"Думаю, что активные боевые действия могут прекратиться в середине следующего года. Впрочем, есть вероятность, что перемирие будет достигнуто уже в этом году, но это очень небольшая вероятность", - сказал Гетьман во время чате на Главреде.

"Россия продержится максимум до осени 2026 года, а дальше она будет заинтересована в прекращении боевых действий через определенные договоренности. Ее армия к тому времени будет истощена, поэтому начнутся наши контрудары, и мы сможем нанести очень мощные контрудары", - добавил аналитик.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости Киева война в Украине дроны новости Украины война России и Украины ракетный удар атака дронов Ракетная атака на Украину
