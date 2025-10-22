"Время пришло": Зеленский назвал число жертв ночной атаки и обратился к партнерам

Что заявил Зеленский:
- Шесть человек в результате атаки погибли
- Россия не чувствует достаточного давления за затягивание войны
- Пришло время принять сильный санкционный пакет Евросоюза
Президент Владимир Зеленский отреагировал на очередную массированную атаку российских оккупантов по Украине, которая произошла в ночь на 22 октября. Агрессор в очередной раз атаковал энергетические объекты и унес жизни шести человек, среди которых двое детей. Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале.
"Еще одна ночь, которая доказывает, что Россия не чувствует достаточного давления за затягивание войны. Всю ночь и утро работали наши силы ПВО, мобильные огневые группы, экипажи дронов-перехватчиков. Под ударами были обычные города, в основном наша энергетика, но есть много попаданий и в жилые дома", – говорится в сообщении.
В результате вражеской атаки произошли пожары в Запорожье и попадания в дома в Киеве. Также пострадали Киевская, Одесская, Черниговская, Днепропетровская, Кировоградская, Полтавская, Винницкая, Запорожская, Черкасская и Сумская области.
"По состоянию на сейчас известно о 17 пострадавших людях. Шесть человек, из них двое детей, к сожалению, погибли. Мои соболезнования родным и близким", написал Зеленский.
Глава государства подчеркнул, что разговоры Кремля о "дипломатии" не имеют никакого веса, пока российское руководство не почувствует критических последствий своих действий.
"Уже пришло время принять сильный санкционный пакет Европейского Союза. Также рассчитываем на сильные санкционные шаги США и "семерки", всех, кто хочет мира. Очень важно, чтобы мир именно сейчас не молчал и на подлые удары россиян был общий ответ", - отметил Владимир Зеленский.
Атака на Украину в ночь на 22 октября 2025
В ночь на 22 октября Украина подверглась массированной атаке врага. В ряде регионов прогремели взрывы.
Как писал Главред, российские оккупационные войска нанесли девять ударов дронами-камикадзе по Запорожью. В городе вспыхнули пожары. Есть пострадавшие. Без электроснабжения остались почти 2000 человек. Работы по ликвидации последствий начнутся как только позволит ситуация с безопасностью, сообщили в ОВА.
В Киеве также прогремели взрывы. Столичные власти рассказали о последствиях атаки на Киев. В трех районах есть разрушения в жилых многоэтажках.
В Полтавской области под удар попали объекты нефтегазовой промышленности в Миргородском районе. К счастью, обошлось без пострадавших.
