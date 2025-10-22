"Время пришло": Зеленский назвал число жертв ночной атаки и обратился к партнерам

Глава государства подчеркнул, что разговоры Кремля о "дипломатии" не имеют никакого веса.

Что заявил Зеленский:

Шесть человек в результате атаки погибли

Россия не чувствует достаточного давления за затягивание войны

Пришло время принять сильный санкционный пакет Евросоюза

Президент Владимир Зеленский отреагировал на очередную массированную атаку российских оккупантов по Украине, которая произошла в ночь на 22 октября. Агрессор в очередной раз атаковал энергетические объекты и унес жизни шести человек, среди которых двое детей. Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале.

"Еще одна ночь, которая доказывает, что Россия не чувствует достаточного давления за затягивание войны. Всю ночь и утро работали наши силы ПВО, мобильные огневые группы, экипажи дронов-перехватчиков. Под ударами были обычные города, в основном наша энергетика, но есть много попаданий и в жилые дома", – говорится в сообщении.

В результате вражеской атаки произошли пожары в Запорожье и попадания в дома в Киеве. Также пострадали Киевская, Одесская, Черниговская, Днепропетровская, Кировоградская, Полтавская, Винницкая, Запорожская, Черкасская и Сумская области.

"По состоянию на сейчас известно о 17 пострадавших людях. Шесть человек, из них двое детей, к сожалению, погибли. Мои соболезнования родным и близким", написал Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что разговоры Кремля о "дипломатии" не имеют никакого веса, пока российское руководство не почувствует критических последствий своих действий.

"Уже пришло время принять сильный санкционный пакет Европейского Союза. Также рассчитываем на сильные санкционные шаги США и "семерки", всех, кто хочет мира. Очень важно, чтобы мир именно сейчас не молчал и на подлые удары россиян был общий ответ", - отметил Владимир Зеленский.

Атака на Украину в ночь на 22 октября 2025

В ночь на 22 октября Украина подверглась массированной атаке врага. В ряде регионов прогремели взрывы.

Как писал Главред, российские оккупационные войска нанесли девять ударов дронами-камикадзе по Запорожью. В городе вспыхнули пожары. Есть пострадавшие. Без электроснабжения остались почти 2000 человек. Работы по ликвидации последствий начнутся как только позволит ситуация с безопасностью, сообщили в ОВА.

В Киеве также прогремели взрывы. Столичные власти рассказали о последствиях атаки на Киев. В трех районах есть разрушения в жилых многоэтажках.

В Полтавской области под удар попали объекты нефтегазовой промышленности в Миргородском районе. К счастью, обошлось без пострадавших.

