Оккупанты охотятся на мирных: FPV-дрон ударил по эвакуационной миссии в Константиновке

Власти призывают жителей эвакуироваться, так как безопасных мест в общине не осталось.

Правоохранители фиксируют очередное военное преступление РФ / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/sergij.gorbunov.197981

Кратко:

Враг применяет FPV-дроны для прицельных атак по жилым кварталам

В результате удара дрона погиб один мирный житель, еще двое - ранены

Атака произошла во время эвакуационной миссии

Константиновская община ежедневно страдает от жестоких ударов российских оккупантов. Враг продолжает применять тактику целенаправленной охоты на людей, используя ударные FPV-дроны в жилых кварталах города. Об этом сообщил глава Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов в Facebook.

По его словам, один гражданский человек погиб в результате попадания вражеского дрона на оптоволокне.

"Его жизнь оборвалась мгновенно из-за прицельного удара агрессора", - написал глава ОВА.

Еще два человека получили телесные повреждения разной степени тяжести. Пострадавших оперативно доставили в городскую больницу города Дружковки, где им оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

В момент атаки пострадавшие занимались вывозом людей из опасных зон.

"Это была очередная эвакуационная миссия, призванная спасти жизнь жителей нашей общины. Под вражеский огонь также попал легковой автомобиль общественной организации "Краматорское объединение волонтеров". Этот транспорт ежедневно осуществлял эвакуацию мирных жителей, вывозя людей из самых опасных зон", - уточнил Горбунов.

Разрушения жилищного фонда во время этого обстрела не зафиксированы.

Правоохранительные органы продолжают документировать преступления, совершенные армией страны-агресора.

"Константиновская городская военная администрация в очередной раз отмечает: безопасных мест в общине не осталось. Враг охотится на гражданский транспорт и обычных прохожих. Лучший способ защитить себя и своих родных – это эвакуация в более безопасные регионы", - добавили в ОВА.

Константиновка на карте / deepstatemap

Ситуация в Константиновке

Как писал Главред, ситуация в районе Константиновки остается стабильно сложной, поскольку российские войска регулярно пытаются прорвать украинскую оборону. Враг хочет прорвать оборону и выйти на западный фланг Дружковки. Об этом в интервью рассказал командир 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" Шамиль Крутков.

Российские оккупанты едва не убили гражданского мужчину в Константиновке. За ним гнался вражеский FPV-дрон. Это произошло сразу после того, как мужчина похоронил своего брата. Его убил российский дрон.

Константиновка / Инфографика: Главред

За какие города вскоре возьмется Россия: мнение эксперта

Военно-политический аналитик, сооснователь общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев считает, что следующая цель России после Покровска – Константиновка, и удержать ее Украине будет сложно.

По словам эксперта, россияне будут прорываться к Славянско-Краматорской агломерации.

"В целом, вся агломерация будет целью россиян, поэтому отдельные города выделять нет смысла. Но все же в первую очередь под ударом будет Константиновка, потому что этот город расположен в низине, а россияне контролируют господствующие высоты в Торецке и Часовом Яру. Это создаст большие проблемы для нас: прежде всего с логистикой, но также и с удержанием позиции в целом. Константиновка под мощным огневым контролем врага, поэтому ее трудно будет удержать", - сказал Снегирев Главреду.

О персоне: Дмитрий Снегирев Дмитрий Снегирев (11 октября 1971, Луганск) – эксперт по военным вопросам, блогер. Историк и юрист. Сопредседатель общественной инициативы "Правое дело". Выступает на радио, телевидении и Интернет-ресурсах в качестве эксперта по военной и политической тематике.

