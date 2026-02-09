США захватили танкер теневого флота РФ Aquila II - детали эффектной операции

Танкер пытался сбежать, но американские военные преследовали его от Карибского бассейна до Индийского океана.

США перехватили еще один танкер теневого флота РФ "Aquila II" / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Соединенные Штаты Америки перехватили танкер Aquila II в Индийском океане. Танкер нарушил санкционный режим, введенный Трампом.

Танкер попытался сбежать, но военные США отслеживали его от Карибского моря до Индийского океана. Об этом сообщили в Минобороны США.

"Aquila II действовал вопреки установленному президентом Трампом карантину в отношении подсанкционных судов в Карибском бассейне. Он убегал - и мы пошли следом. Министерство войны отслеживало и преследовало это судно от Карибского моря до Индийского океана", - говорится в сообщении. видео дня

По данным War Sanctions, судно принадлежит российскому "теневому флоту".

По данным ГУР, Aquila II перевозил российскую и, вероятно, венесуэльскую нефть. Судно находится под санкциями США, ЕС, Великобритании, Канады, Швейцарии и Украины.

