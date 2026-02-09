РФ собирает авиационный кулак: что известно о подготовке нового удара по Украине

Новая атака, вероятно, неизбежна. Россия перебросила Ту-95 на аэродром "Энгельс".

Четыре борта Ту-95МС переброшены на аэродром "Энгельс" для снаряжения ракетами / Коллаж: Главред, фото: Википедия, Генштаб ВСУ

Кратко:

РФ готовит новую массированную ракетно-дроновую атаку по Украине

Зафиксирована передислокация стратегических бомбардировщиков

После следующего удара стратегическая авиация РФ может отойти на Дальний Восток

Российская армия попытается провести еще одну массированную ракетно-дроновую атаку по Украине в ближайшее время. Об этом утром 8 февраля предупредил мониторинговый канал ЄРадар.

С целью подготовки к нанесению удара осуществлена ​​передислокация четырех Ту-95МС с аэродрома "Дягилево" на аэродром "Энгельс", которые будут снаряжены крылатыми ракетами.

Еще два Ту-95 остаются снаряженными на аэродроме "Оленья".

"Это последние борта стратегической авиации, которые находятся вблизи Украины. Очевидно, что после следующего удара эти борта перелетят на Дальний Восток и станут в режим накопления ракет", - говорится в сообщении.

Откуда РФ запускает ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Как РФ изменит тактику обстрелов: мнение эксперта

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что в 2026 году баллистические ракеты могут стать одним из ключевых инструментов террора России против Украины.

Под наибольшей угрозой окажутся регионы, попадающие в 500-километровую зону поражения, что охватывает почти всю левобережную часть страны, юг и частично север.

Эксперт отметил, что противник может расширить перечень целей и перейти к ударам по новым типам объектов неэнергетической инфраструктуры.

"В любом случае они не будут останавливаться. И они не сократят применение баллистического оружия. Наоборот, есть опасения, что в 2026 году российская баллистика станет одним из основных вызовов для Украины, потому что нужно будет найти способы противодействия этому средству террора", — подчеркнул Коваленко в интервью Главреду.

О персоне: Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Удары РФ по Украине - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 9 февраля ударные дроны РФ добрались до Одесского района, воздушную тревогу в регионе объявили около полуночи. Мониторинговые каналы отмечали, что в направлении северных районов Одессы двигалось не менее пятнадцати беспилотников.

Утром 9 февраля глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак сообщил, что в результате обстрелов погиб 35-летний мужчина. Также пострадали два человека, среди них – 19-летняя девушка. Им оказывается вся необходимая помощь.

Вечером 8 февраля российские оккупанты атаковали Киев баллистическими ракетами. В столице прогремели очень сильные взрывы. Работали силы ПВО.

Утром в субботу, 7 февраля, страна-агрессор Россия атаковала Украину ракетами и дронами. В основном под ударом оказались западные области. Воздушная тревога была объявлена в большинстве регионов.

Взрывы звучали на Львовщине, Ровенщине, Франковщине, в Винницкой, Харьковской, Кировоградской, Киевской, Днепропетровской областях.

3 февраля враг атаковал энергетическую инфраструктуру сразу нескольких регионов. Количество запущенной баллистики может быть рекордным в сутки. В течение ночи под ударом находились Харьков, Днепр, Киев, Винница, Одесса, Павлоград, Запорожье и отдельные районы указанных областей.

О ресурсе: ЄРадар "єРадар" (єРадар | Повітряна тривога | Ракетна небезпека) — это украинский военно-аналитический и мониторинговый Telegram-канал, который специализируется на: мониторинге воздушной обстановки;

предупреждениях о ракетных и дроновых атаках;

аналитике запусков ракет, взлетов авиации, активности БпЛА;

оперативных сводках во время массированных атак. Канал позиционирует себя как волонтерский информационный ресурс, а не как официальный государственный источник. Подписчики: около 300 тысяч человек.

