Больше вреда, чем пользы: какие растения страдают от подкормки золой

Как неосторожное использование золы блокирует усвоение питательных веществ в садовых культурах.

https://glavred.info/sad-ogorod/bolshe-vreda-chem-polzy-kakie-rasteniya-stradayut-ot-podkormki-zoloy-10739141.html Ссылка скопирована

Почему древесную золу следует вносить выборочно / Коллаж: Главред, фото: скриншот youtube.com

Вы узнаете:

Какие растения категорически нельзя подкармливать золой

Почему голубика и гортензия страдают от золы

Кому древесная зола действительно приносит пользу

Для многих украинских садоводов и дачников древесная зола кажется универсальным удобрением: бесплатная, натуральная и богатая калием, кальцием и магнием. Однако не все культуры одинаково "любят" золу.

Главред решил разобраться, почему древесная зола, хотя и считается универсальным удобрением для дачников, может быть вредной для некоторых культур.

видео дня

Эксперт YouTube-канала "Домашний урожай" рассказал, почему неправильное использование золы может превратить плодородную почву в непригодную для выращивания растений.

Пепел — это концентрат минеральных веществ с мощной щелочной реакцией. При внесении в почву он стремительно повышает ее кислотность. Для растений, которые предпочитают кислые почвы, такая среда становится критической: корневая система блокирует доступ к микроэлементам, и растение начинает голодать даже на черноземе.

Какие растения не переносят золу

Особенно чувствительными к пепле являются хвойные деревья, такие как туи, можжевельники и ели. Щелочная почва блокирует усвоение железа и магния, хвоя буреет и сохнет, а дерево теряет иммунитет к вредителям. Рододендроны и азалии при внесении золы быстро желтеют и теряют способность нормально зимовать.

Голубика садовая в симбиозе с грибком микоризой, который погибает в щелочной почве, может отставать в развитии на несколько лет. Гортензии крупнолистные теряют способность формировать голубые соцветия, а их листья становятся слабыми и бледными.

Среди овощных культур пепел также может нанести вред. Картофель под воздействием щелочной почвы более подвержен развитию парши, клубни теряют вкус и быстро портятся. Редис и дайкон становятся деревянистыми и теряют сочность, часто уходя в стрелку. Щавель теряет характерную кислинку, если почва смещается в щелочную сторону.

Когда древесная зола действительно полезна

В то же время древесная зола остается ценным удобрением для культур, которые хорошо реагируют на щелочную среду, в частности для капусты, роз, клематисов и смородины.

Эксперт подчеркивает, что зола – это мощный химический инструмент, а не универсальное решение. Для кислотолюбивых растений действует строгое правило: никакого контакта с пеплом.

Подробнее о растениях, которые нельзя подкармливать пеплом, можно узнать в видео на канале "Домашний урожай".

Читайте также:

Об источнике: YouTube канал "Домашний урожай" Канал "Домашний Урожай" на YouTube посвящен садоводству, огородничеству и советам для щедрого урожая дома или на даче. Акцент делается на подзимний посев, полив и избегание ошибок. Видео раскрывают методы для плодородной почвы, натуральные подкормки и защиту от болезней.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред