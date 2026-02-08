Больше вреда, чем пользы: какие растения страдают от подкормки золой

Вы узнаете:
- Какие растения категорически нельзя подкармливать золой
- Почему голубика и гортензия страдают от золы
- Кому древесная зола действительно приносит пользу
Для многих украинских садоводов и дачников древесная зола кажется универсальным удобрением: бесплатная, натуральная и богатая калием, кальцием и магнием. Однако не все культуры одинаково "любят" золу.
Главред решил разобраться, почему древесная зола, хотя и считается универсальным удобрением для дачников, может быть вредной для некоторых культур.
Эксперт YouTube-канала "Домашний урожай" рассказал, почему неправильное использование золы может превратить плодородную почву в непригодную для выращивания растений.
Пепел — это концентрат минеральных веществ с мощной щелочной реакцией. При внесении в почву он стремительно повышает ее кислотность. Для растений, которые предпочитают кислые почвы, такая среда становится критической: корневая система блокирует доступ к микроэлементам, и растение начинает голодать даже на черноземе.
Какие растения не переносят золу
Особенно чувствительными к пепле являются хвойные деревья, такие как туи, можжевельники и ели. Щелочная почва блокирует усвоение железа и магния, хвоя буреет и сохнет, а дерево теряет иммунитет к вредителям. Рододендроны и азалии при внесении золы быстро желтеют и теряют способность нормально зимовать.
Голубика садовая в симбиозе с грибком микоризой, который погибает в щелочной почве, может отставать в развитии на несколько лет. Гортензии крупнолистные теряют способность формировать голубые соцветия, а их листья становятся слабыми и бледными.
Среди овощных культур пепел также может нанести вред. Картофель под воздействием щелочной почвы более подвержен развитию парши, клубни теряют вкус и быстро портятся. Редис и дайкон становятся деревянистыми и теряют сочность, часто уходя в стрелку. Щавель теряет характерную кислинку, если почва смещается в щелочную сторону.
Когда древесная зола действительно полезна
В то же время древесная зола остается ценным удобрением для культур, которые хорошо реагируют на щелочную среду, в частности для капусты, роз, клематисов и смородины.
Эксперт подчеркивает, что зола – это мощный химический инструмент, а не универсальное решение. Для кислотолюбивых растений действует строгое правило: никакого контакта с пеплом.
Подробнее о растениях, которые нельзя подкармливать пеплом, можно узнать в видео на канале "Домашний урожай".
Читайте также:
- Эффект "посадил и забыл": семь сортов томатов для минимального ухода
- Как понять, что вы перелили цветок: главные признаки и советы
- Рассада не будет расти: какую землю категорически нельзя использовать
Об источнике: YouTube канал "Домашний урожай"
Канал "Домашний Урожай" на YouTube посвящен садоводству, огородничеству и советам для щедрого урожая дома или на даче. Акцент делается на подзимний посев, полив и избегание ошибок. Видео раскрывают методы для плодородной почвы, натуральные подкормки и защиту от болезней.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред