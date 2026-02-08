Кем был генерал Алексеев, в которого стреляли в Москве - раскрыты неожиданные детали

Экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко обозначил возможные версии и сценарии покушения на российского топ-генерала Алексеева.

Кем был генерал Алексеев, в которого стреляли в Москве / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

Существует две версии покушения на Алексеева

Топгенерал РФ имел тесные отношения с ранее ликвидированным Пригожиным

6 февраля в Москве неизвестный несколько раз открыл огонь из огнестрельного оружия по генерал-лейтенанту Министерства обороны РФ Владимиру Алексееву. Сейчас рассматривается несколько версий того, кто может быть причастен к нападению на российского военного чиновника. Об этом в комментарии 24 Каналу рассказал бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

Он отметил, что после покушения в России начали звучать заявления о якобы угрозе для переговорного процесса между Украиной, США и РФ. В то же время, по его словам, сам Алексеев, вероятно, был причастен к организации ударов по территории Украины.

Огрызко также подчеркнул, что одна из версий предполагает возможную причастность украинских спецслужб к покушению, тогда как другая указывает на внутренние конфликты в кремлевских кругах и попытки устранить лиц, обладающих конфиденциальной информацией.

"Алексеев в свое время имел тесный контакт с Евгением Пригожиным. На видео во время мятежа, организованного Пригожиным, именно Алексеев мило с ним общался. Они знакомы с давних времен – один бандит встретил другого", – пояснил экс-министр иностранных дел.

Владимир Алексеев во время мятежа Евгения Пригожина в 2023 году открыто обращался к бойцам ЧВК "Вагнер" с призывом остановить свои действия, а также лично участвовал в переговорах с самим Пригожиным.

В то же время, по словам экс-главы украинского МИД Огрызко, Алексеев якобы подчеркивал Пригожину, что тот ошибся, пойдя на переворот, и что ситуацию следовало решать другим путем.

Огрызко предполагает, что речь идет о внутренних разборках и возможном устранении лиц, обладающих чувствительной информацией и могущих представлять угрозу для нынешней власти. Впрочем, эта версия вызывает сомнения, ведь если целью было избавиться от Алексеева, то инсценировка убийства выглядит нелогичной — существуют гораздо менее заметные способы, о которых никто бы не узнал.

Учитывая это, бывший глава МИД считает, что пока стоит подождать, и уже через несколько дней обстоятельства станут более понятными. В то же время он подчеркивает, что все российские военные преступники должны понести ответственность.

Причастна ли Украина к покушению на Алексеева — позиция МИД Украины

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в комментарии агентству Reuters заявил, что украинская сторона не причастна к убийству Алексеева.

"Мы не знаем, что случилось с этим конкретным генералом – возможно, это была внутренняя российская разборка", – сказал он.

Убийства и покушения на топ-генералов РФ - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 6 февраля в Москве было совершено покушение на российского генерал-лейтенанта Владимира Алексеева — неизвестный несколько раз выстрелил ему в спину. Высокопоставленного военного госпитализировали с многочисленными огнестрельными ранениями.

Командир первого армейского корпуса Нацгвардии "Азов" Денис Прокопенко отметил, что Алексеев был старшим представителем российской стороны во время переговоров в Мариуполе в мае 2022 года, когда происходил выход гарнизона из "Азовстали". По его словам, согласно данным ГУР МО Украины, российский генерал причастен к подготовке информации для ударов по гражданской инфраструктуре в Украине, а также к организации так называемого "референдума" в Херсонской области.

Кроме того, утром 22 декабря в Москве произошел взрыв автомобиля. По предварительной информации, в машине находился генерал-лейтенант, начальник управления оперативной подготовки Министерства обороны РФ Фанил Сарваров, который участвовал в боевых действиях в Чечне, Сирии и Украине.

О персоне: Владимир Огрызко Владимир Огрызко – украинский дипломат, министр иностранных дел Украины (2007-2009), чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996). С сентября 2014 года руководит аналитико-информационным Центром исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как Новое время и Украинская правда. С 2022 года проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.

