Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Кем был генерал Алексеев, в которого стреляли в Москве - раскрыты неожиданные детали

Юрий Берендий
8 февраля 2026, 14:41
324
Экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко обозначил возможные версии и сценарии покушения на российского топ-генерала Алексеева.
Кем был генерал Алексеев, в которого стреляли в Москве - раскрыты неожиданные детали
Кем был генерал Алексеев, в которого стреляли в Москве / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

  • Существует две версии покушения на Алексеева
  • Топгенерал РФ имел тесные отношения с ранее ликвидированным Пригожиным

6 февраля в Москве неизвестный несколько раз открыл огонь из огнестрельного оружия по генерал-лейтенанту Министерства обороны РФ Владимиру Алексееву. Сейчас рассматривается несколько версий того, кто может быть причастен к нападению на российского военного чиновника. Об этом в комментарии 24 Каналу рассказал бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

Он отметил, что после покушения в России начали звучать заявления о якобы угрозе для переговорного процесса между Украиной, США и РФ. В то же время, по его словам, сам Алексеев, вероятно, был причастен к организации ударов по территории Украины.

видео дня

Огрызко также подчеркнул, что одна из версий предполагает возможную причастность украинских спецслужб к покушению, тогда как другая указывает на внутренние конфликты в кремлевских кругах и попытки устранить лиц, обладающих конфиденциальной информацией.

"Алексеев в свое время имел тесный контакт с Евгением Пригожиным. На видео во время мятежа, организованного Пригожиным, именно Алексеев мило с ним общался. Они знакомы с давних времен – один бандит встретил другого", – пояснил экс-министр иностранных дел.

Владимир Алексеев во время мятежа Евгения Пригожина в 2023 году открыто обращался к бойцам ЧВК "Вагнер" с призывом остановить свои действия, а также лично участвовал в переговорах с самим Пригожиным.

В то же время, по словам экс-главы украинского МИД Огрызко, Алексеев якобы подчеркивал Пригожину, что тот ошибся, пойдя на переворот, и что ситуацию следовало решать другим путем.

Огрызко предполагает, что речь идет о внутренних разборках и возможном устранении лиц, обладающих чувствительной информацией и могущих представлять угрозу для нынешней власти. Впрочем, эта версия вызывает сомнения, ведь если целью было избавиться от Алексеева, то инсценировка убийства выглядит нелогичной — существуют гораздо менее заметные способы, о которых никто бы не узнал.

Учитывая это, бывший глава МИД считает, что пока стоит подождать, и уже через несколько дней обстоятельства станут более понятными. В то же время он подчеркивает, что все российские военные преступники должны понести ответственность.

Причастна ли Украина к покушению на Алексеева — позиция МИД Украины

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в комментарии агентству Reuters заявил, что украинская сторона не причастна к убийству Алексеева.

"Мы не знаем, что случилось с этим конкретным генералом – возможно, это была внутренняя российская разборка", – сказал он.

Убийства и покушения на топ-генералов РФ - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 6 февраля в Москве было совершено покушение на российского генерал-лейтенанта Владимира Алексеева — неизвестный несколько раз выстрелил ему в спину. Высокопоставленного военного госпитализировали с многочисленными огнестрельными ранениями.

Командир первого армейского корпуса Нацгвардии "Азов" Денис Прокопенко отметил, что Алексеев был старшим представителем российской стороны во время переговоров в Мариуполе в мае 2022 года, когда происходил выход гарнизона из "Азовстали". По его словам, согласно данным ГУР МО Украины, российский генерал причастен к подготовке информации для ударов по гражданской инфраструктуре в Украине, а также к организации так называемого "референдума" в Херсонской области.

Кроме того, утром 22 декабря в Москве произошел взрыв автомобиля. По предварительной информации, в машине находился генерал-лейтенант, начальник управления оперативной подготовки Министерства обороны РФ Фанил Сарваров, который участвовал в боевых действиях в Чечне, Сирии и Украине.

Другие новости:

О персоне: Владимир Огрызко

Владимир Огрызко – украинский дипломат, министр иностранных дел Украины (2007-2009), чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996). С сентября 2014 года руководит аналитико-информационным Центром исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как Новое время и Украинская правда. С 2022 года проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости России война в Украине Владимир Огрызко
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
ДТЭК вводит графики отключения света: какими будут ограничения на Киевщине 8 февраля

ДТЭК вводит графики отключения света: какими будут ограничения на Киевщине 8 февраля

17:04Энергетика
Путин резко поставил на паузу удары с Ту-95 по Украине - какова причина

Путин резко поставил на паузу удары с Ту-95 по Украине - какова причина

16:36Война
Аномальные морозы возвращаются - в каких регионах снова ударит -22°C и когда

Аномальные морозы возвращаются - в каких регионах снова ударит -22°C и когда

15:38Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 8 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 8 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Золотая хана Кубрата: дети раскопали 75 килограммов золота на Полтавщине

Золотая хана Кубрата: дети раскопали 75 килограммов золота на Полтавщине

Отключение света в Украине — графики на 8 февраля (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 8 февраля (обновляется)

Гороскоп на неделю с 9 по 15 февраля: Овнам - расходы, Близнецам - стабильность

Гороскоп на неделю с 9 по 15 февраля: Овнам - расходы, Близнецам - стабильность

Новый скандал: Руслана призвала отправить на Евровидение известную певицу

Новый скандал: Руслана призвала отправить на Евровидение известную певицу

Последние новости

17:04

ДТЭК вводит графики отключения света: какими будут ограничения на Киевщине 8 февраля

16:36

Путин резко поставил на паузу удары с Ту-95 по Украине - какова причина

16:31

Невероятное перевоплощение: застенчивый котенок из приюта стал звездой в Сети

16:16

Перезагрузка сборной: Александр Свищев анонсировал большие изменения в водном поло

16:01

Простой трюк, который вернет блеск даже старым сковородам: что для этого нужно

Трамп хочет до апреля заключить соглашение между Украиной и Россией - КуликТрамп хочет до апреля заключить соглашение между Украиной и Россией - Кулик
15:38

Аномальные морозы возвращаются - в каких регионах снова ударит -22°C и когда

15:32

"Была человеком сцены": внезапно умерла украинская знаменитая актриса

15:31

РФ идет на прорыв на границе: в ГПСУ раскрыли два опасных направления

14:59

"По-человечески": путинист Ефремов впервые выйдет на сцену театра после колонии

Реклама
14:41

Кем был генерал Алексеев, в которого стреляли в Москве - раскрыты неожиданные детали

14:37

Где расположена самая глубокая в мире станция метро, обогнавшая даже "Арсенальную"

14:31

"Новое голосование": украинцы требуют аннулировать результаты Нацотбора

13:59

Не маты и не шутка: 5 украинских слов, которые сломают мозг иностранцамВидео

13:50

Секреты стиля для женщин после 50: что советуют стилисты

13:45

Поздравления с Днем стоматолога: красивые картинки и пожелания

13:32

"Голосовать мы пока не умеем": знаменитости высказались о победительнице Нацотбора

13:22

Китай не хочет окончания войны в Украине — какую ловушку готовит Си Цзиньпин и почему

13:01

Рожденные в конкретные четыре месяца обладают природной харизмой - кто они

12:27

Любовный гороскоп на неделю с 9 по 15 февраля

12:09

Украина ударила "Фламинго" по России - куда попали и какие последствия атакиВидео

Реклама
12:01

В Житомирскую область вернутся сильные морозы: синоптик назвала дату

11:55

Зеленский ввел новые санкции против Кремля: кто попал под ограничения

11:36

Финансовый гороскоп на неделю с 9 по 15 февраля

11:26

Гороскоп Таро на неделю с 9 по 15 февраля: Ракам - шаг назад, Девам - деньги

11:05

Что произойдет с Землей, если кислород исчезнет на пять секунд: объяснение ученых

11:01

Уникальное и неповторимое: какое украинское слово сбивает с толку переводчиков

10:55

"Культурный ориентир": умер фронтмен известной американской рок-группыВидео

10:47

Китайский гороскоп на завтра 9 февраля: Собакам - страх, Драконам - испытания

10:04

Неожиданная позиция для Украины: ставки букмекеров на Евровидение-2026

09:56

Украина сдерживает РФ, но перемирие может создать угрозу для НАТО - глава MSC

09:53

"Энергетики сделали невозможное": Киев возвращается к временным графикам отключения

09:16

Почему 9 февраля нельзя строить долгосрочные планы: какой церковный праздник

09:15

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 8 февраля (обновляется)

09:12

Гороскоп на неделю с 9 по 15 февраля: Овнам - расходы, Близнецам - стабильность

09:12

Гороскоп на завтра 9 февраля: Рыбам - жаль, Тельцам - море любви

08:55

Отключение света в Украине — графики на 8 февраля (обновляется)

08:54

Кремль готовит новое масштабное наступление и может ударить по нескольким направлениям - ISW

08:47

Карта Deep State онлайн за 8 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

08:10

Зима 2026 станет переломной для этой войнымнение

08:07

Украинцы в Книге рекордов Гиннеса: чем украинцы удивляли мир

Реклама
08:04

Проблемы со Starlink и непогода снижают активность оккупантов на севере - ВСУ

07:35

В США изменили тактику проведения переговоров по Украине - Associated Press

06:10

Иран неожиданно сделал предложение СШАмнение

06:03

Дружить ли с бывшими после развода: психолог назвала самые частые ошибки

05:32

Ужин из вермишели за считанные минуты: не рецепт, а просто находка

04:30

Три знака зодиака окутает магия чувств: для кого судьба готовит большую любовь

03:43

Золотая хана Кубрата: дети раскопали 75 килограммов золота на Полтавщине

03:11

"Не має" или "немає": секундный тест, чтобы проверить, как написать правильно

02:15

Космический монстр рядом: опасный астероид-гигант может протаранить Луну

07 февраля, суббота
23:21

Мужчина умер после избиения: военных из ТЦК задержали на Днепропетровщине

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийЕлена ЗеленскаяПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Регионы
Новости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости Ровно
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять