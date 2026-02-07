Украинцев предупредили о графиках на 8 февраля: как отключат электроэнергию

Главное:
- Почасовые отключения электроэнергии запланированы в Украине
- В отдельных областях будут действовать аварийные отключения
Графики почасовых отключений электроэнергии в Украине будут применяться в воскресенье в течение суток.
Об этом идет речь в сообщении национальной энергетической компании "Укрэнерго".
Отмечается, что в отдельных областях до стабилизации ситуации в энергосистеме продолжат действовать аварийные отключения электроэнергии.
"Завтра, 8 февраля, в течение суток будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)", - подчеркивается в сообщении компании.
Также пресс-служба НЭК "Укрэнерго" отмечает, что в отдельных областях до стабилизации ситуации в энергосистеме продолжат применяться аварийные отключения электроэнергии.
"Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее перейти к прогнозируемым графикам вынужденных отключений во всех регионах", - уточняют специалисты.
Причиной введения ограничений являются последствия российских ракетно-дроновых атак на энергосистему.
Худший сценарий отключений: что ждет Киев
Обстановка в энергосистеме по-прежнему остаётся критической: на всех пострадавших объектах ведутся восстановительные работы. Как сообщили в Минэнерго по итогам заседания Штаба по ликвидации последствий ЧС в Киеве и Киевской области, после последнего массированного удара РФ энергетическая система страны продолжает функционировать в условиях серьёзных нагрузок.
Ранее сообщалось о том, что в Киеве ввели ограничение горячего водоснабжения жилого фонда города, в связи с работами по восстановлению поставок населению. Ограничение ГВС в Киеве касается только тех домов, где это технически необходимо для восстановления теплоснабжения.
Напомним, ранее сообщалось о том, что Киев получит новые ресурсы для восстановления. В Киев уже направлены больше сотни ремонтных бригад и привлекаются дополнительные из регионов для восстановления.
Как ранее писал Главред, в Киеве продолжаются работы по восстановлению теплоснабжения в жилых домах. Как сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба, еще десятки домов остаются без тепла.
О компании: "Укрэнерго"
ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.
