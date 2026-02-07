Укр
Украинцев предупредили о графиках на 8 февраля: как отключат электроэнергию

Алексей Тесля
7 февраля 2026, 22:39
В отдельных областях до стабилизации ситуации в энергосистеме продолжат действовать аварийные отключения.
Названы условия отключения электроэнергии 8 февраля / Коллаж: Главред, Фото: Pixabay/Alexei_other, Pixabay/Vika_Glitter

Главное:

  • Почасовые отключения электроэнергии запланированы в Украине
  • В отдельных областях будут действовать аварийные отключения

Графики почасовых отключений электроэнергии в Украине будут применяться в воскресенье в течение суток.

Об этом идет речь в сообщении национальной энергетической компании "Укрэнерго".

Отмечается, что в отдельных областях до стабилизации ситуации в энергосистеме продолжат действовать аварийные отключения электроэнергии.

"Завтра, 8 февраля, в течение суток будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)", - подчеркивается в сообщении компании.

Также пресс-служба НЭК "Укрэнерго" отмечает, что в отдельных областях до стабилизации ситуации в энергосистеме продолжат применяться аварийные отключения электроэнергии.

"Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее перейти к прогнозируемым графикам вынужденных отключений во всех регионах", - уточняют специалисты.

Причиной введения ограничений являются последствия российских ракетно-дроновых атак на энергосистему.

Худший сценарий отключений: что ждет Киев

Обстановка в энергосистеме по-прежнему остаётся критической: на всех пострадавших объектах ведутся восстановительные работы. Как сообщили в Минэнерго по итогам заседания Штаба по ликвидации последствий ЧС в Киеве и Киевской области, после последнего массированного удара РФ энергетическая система страны продолжает функционировать в условиях серьёзных нагрузок.

Ранее сообщалось о том, что в Киеве ввели ограничение горячего водоснабжения жилого фонда города, в связи с работами по восстановлению поставок населению. Ограничение ГВС в Киеве касается только тех домов, где это технически необходимо для восстановления теплоснабжения.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Киев получит новые ресурсы для восстановления. В Киев уже направлены больше сотни ремонтных бригад и привлекаются дополнительные из регионов для восстановления.

Как ранее писал Главред, в Киеве продолжаются работы по восстановлению теплоснабжения в жилых домах. Как сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба, еще десятки домов остаются без тепла.

О компании: "Укрэнерго"

ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

