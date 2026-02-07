У Украины "не остается других вариантов": тревожный вариант завершения войны

При определенных обстоятельствах Украина может согласиться на спорные формулировки, считает Виталий Кулик.

Появился тревожный сценарий завершения войны

Важное из заявлений Кулика:

Возможен вариант перемирия и формального завершения войны

Украина может пойти на невыгодные формулировки

Директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик прокомментировал вероятность достижения на переговорах конструкции "перемирия-формального завершения войны".

"Я не хотел бы конструировать этот кейс заранее. Он требует тишины со стороны Украины для выхода на определенную финальную архитектуру – как именно это будет сформулировано и зафиксировано. Почти наверняка это не всем понравится в Украине", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Эксперт считает, что для того, чтобы иметь возможность сказать "нет" тем или иным формулировкам, замораживанию войны или компромиссному решению по территориям, нужно быть дееспособным субъектом.

"А это означает: иметь собственный оборонно-промышленный комплекс, достаточное количество оружия и ракет, финансовые ресурсы, работающую экономику, людей и мобилизационный потенциал. К сожалению, со всем этим у Украины есть серьезные проблемы – и это уже не просто проблема, а кризис", - указал он.

По словам собеседника, нынешнее положение Украины – это не только состояние энергетики.

"При определенных обстоятельствах у военно-политического руководства просто не остается других вариантов, кроме как соглашаться на определенные формулировки. Иначе мы не получаем достаточного объема помощи, чтобы сдерживать врага, и тогда возникают риски уже не угроз, а катастроф, которые мы не можем себе позволить. Поэтому пусть сначала работают дипломаты и политики. А когда они выйдут к обществу с честным разговором – тогда и можно будет это обсуждать", - добавил Кулик.

Мир под вопросом: почему переговоры не дают результата

По мнению аналитика Владимира Горбача, нынешнее взаимодействие Украины, России и США сводится в основном к формальным встречам и не ведёт к заметным сдвигам. Он считает, что прогресс сдерживают неудачный формат диалога и уровень делегаций. Реальные переговоры, по оценке эксперта, станут возможны лишь при ослаблении позиций РФ, росте международного давления и готовности сторон идти на уступки, а первые реальные подвижки стоит ожидать не ранее весны 2026 года.

Ранее сообщалось о том, что Кремль не видит реальных шансов на прорыв в мирных переговорах. Источники издания сообщают, что территориальный вопрос остается основным камнем преткновения.

Напомним, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что западные союзники смогут предоставить гарантии безопасности Украине, но только после того, как на это даст согласие страна-агрессор Россия.

Как ранее сообщал Главред, представители российской делегации на переговорах демонстрируют более прагматичный подход к поиску путей завершения войны, чем это следует из публичных заявлений Кремля.

О персоне: Виталий Кулик Виталий Кулик (22 сентября 1976 г., Киев) - украинский политический эксперт, бывший главный консультант Национального института проблем международной безопасности при СНБО. С 1998 года и по сегодня - директор Центра исследований проблем гражданского общества.

