Риторика РФ на переговорах резко изменилась: Зеленский указал на подвох

Президент пояснил, что российская делегация отказалась от исторических лекций и перешла к обсуждению прикладных вопросов.

РФ резко изменила риторику на переговорах

Что сказал президент:

Россияне неожиданно изменили риторику на переговорах

Враг отказался от исторических лекций и начал говорить о конкретных действиях

Вместе с тем уровень доверия к россиянам остается нулевым

Президент Украины Владимир Зеленский указал на существенное изменение риторики российской делегации во время второго раунда переговоров в Абу-Даби.

Посланцы Путина отказались от исторических лекций и экскурсов во времени и перешли к обсуждению конкретных вопросов. Об этом глава государства сообщил во время общения с журналистами.

Вместе с тем уровень доверия к россиянам остается нулевым, отметил Зеленский.

"Есть изменения в их риторике. Но веры им (россиянам. - Ред.) - ноль. Я думаю, что у них к нам примерно те же чувства, что и были, потому что они Украину ненавидят, вот и все. Они же пришли к нам с войной. И это не спровоцированная Украиной война", - говорится в сообщении.

Зеленский отметил, что российская сторона теперь говорит более конкретно - о том, что готова делать, а что нет, как может происходить мониторинг прекращения огня и другие практические вещи.

Президент также сообщил, что военные эксперты обсуждали технические аспекты обеспечения режима тишины. Было согласовано, что мониторинг может осуществлять американская сторона, если она на это согласится. В частности, они ознакомлены с позицией Украины по привлечению иностранных наблюдателей для обеспечения реального контроля за режимом тишины. В то же время США пока не готовы обсуждать участие других иностранцев и концентрируются на собственной поддержке этой инициативы.

Зеленский подчеркнул, что вопрос присутствия иностранных войск на территории Украины пока не решен, поскольку переговорщики не имеют соответствующих полномочий.

"Но это не свидетельствует о том, что не будут. Американская сторона говорит, что они могут гарантировать обеспечение мониторинга. Говорят, как технически обеспечивать такой мониторинг, то есть они в процессе определения деталей", – резюмировал он.

Напомним, Главред писал, что во время трехсторонних переговоров, проходивших между Украиной, Россией и США в Абу-Даби, Киев якобы заявлял о необходимости гарантий безопасности для Одессы.

Ранее сообщалось, что едва ли не единственным результатом переговоров стал обмен военнопленными между сторонами. Однако основные спорные вопросы в мирном соглашении остаются нерешенными.

Недавно стало известно, что делегации достигли договоренности, согласно которой Российская Федерация и Украина осуществили взаимное освобождение по 157 военнопленных.

