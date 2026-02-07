Снег и -15 градусов: в Тернопольскую область идет резкое похолодание

Вы узнаете:
Погода в Тернопольской области в воскресенье, 8 февраля, будет облачной. Ожидается небольшой мокрый снег. На дорогах возможна гололедица и слабое налипание мокрого снега. Об этом сообщили в Тернопольском областном центре по гидрометеорологии.
Известно, что завтра ветер будет северо-восточного направления, 5-10 м/с.
Температура воздуха в течение суток в области составит -1...-6 градусов, по городу Тернополь - -2...-4 градуса.
"Предупреждение о метеорологических явлениях. Область, город: 08 – 09 февраля на дорогах гололедица. Уровень опасности - желтый", - говорится в сообщении.
Погода в Тернополе 9 февраля
В понедельник в Тернопольской области будет облачно с прояснениями. Ночью выпадет небольшой снег, днем без осадков. На дорогах сохранится гололедица. Температура ночью составит -8...-13 градусов, а днем -5...-10 градусов.
Погода в Тернополе 10 февраля
Во вторник в Тернополе также ожидается облачная погода с прояснениями, но без осадков. Температура ночью упадет до -10...-15 градусов, днем поднимется до -3...-8 градусов.
Погода в Украине 8 февраля
Синоптик Наталья Диденко говорила, что в воскресенье, 8 февраля, в Украину начнет поступать более холодный воздух.
По ее прогнозу, на севере вечером уже может быть -6...-9 градусов.
Она также предупредила, что 9-11 февраля в Украину снова "зайдет новая порция морозов".
Погода - последние новости
Как сообщал Главред, в Полтаве и области ожидаются значительные колебания температурного режима. После повышения температуры на выходных до 0 градусов, с понедельника синоптики прогнозируют возвращение морозов.
Также известно, что с начала недели в Тернопольскую область вернутся непродолжительные морозы. В то же время на выходных сохранится неустойчивая погода с небольшими осадками.
Кроме того, погода в Одессе на выходных 7 и 8 февраля будет пасмурной, но сухой. Синоптики не прогнозируют осадков. На смену морозам идет потепление.
