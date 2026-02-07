Как СССР "обокрал" граждан: куда исчезли деньги из сберегательных книжек

Сберегательные книжки были символом стабильности, но в 90-х превратились в бумажку. Как государство десятилетиями тратило сбережения граждан и почему эти деньги исчезли.

Куда делись деньги из сберегательной книжки? / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

Куда делись деньги из советских сберегательных книжек

Куда государство тратило деньги граждан

Для миллионов граждан СССР сберегательная книжка была символом стабильности. На нее годами откладывали деньги "на черный день", на заветную "Волгу" или кооперативную квартиру. Однако в начале 1990-х эти цифры на бумаге внезапно превратились в пыль.

Куда делись миллиарды карбованцев, кто на самом деле их "проел" и грозит ли современной России повторение этого сценария из-за военной авантюры Кремля — Главред расскажет о механике государственного грабежа.

Иллюзия стабильности: как работала система сберегательных касс

Как рассказывают на канале WAS: Популярная история, система советских сберегательных касс выглядела надежной только снаружи. Люди верили, что их деньги хранятся в сейфах или работают на благо экономики. На самом же деле Сбербанк СССР не был банком в современном понимании.

Это был централизованный финансовый механизм, который:

собирал наличные деньги с населения;

аккумулировал ее в государственном бюджете;

не имел обязательств реально вернуть эти средства в виде товаров или услуг.

Фактически сберегательная касса выполняла роль "пылесоса", высасывающего деньги из экономики потребления.

Куда государство тратило деньги граждан

На протяжении десятилетий советская власть использовала сбережения населения для латания системных проблем:

Гонка вооружений. Миллиарды карбованцев шли на танки, ракеты, ядерные программы и поддержку прокси-режимов в мире.

Нерентабельные мегапроекты. Гигантские стройки, которые никогда не окупались и не создавали реальной добавленной стоимости.

Скрытая инфляция. Государство искусственно сдерживало цены на базовые продукты, компенсируя это дотациями из "заемных" у населения средств.

В результате внутренний долг СССР перед собственными гражданами к концу 1980-х стал астрономическим.

Видео о том, куда исчезли деньги из советских сберегательных касс, можно посмотреть здесь:

Почему деньги исчезли "внезапно"

Ключевая проблема заключалась в том, что деньги на счетах существовали только номинально. Они не были обеспечены товарной массой.

Когда экономика начала разваливаться:

полки магазинов опустели;

наличных денег стало слишком много;

реальных товаров — критически мало.

После распада СССР новые государства унаследовали пустые финансовые обязательства. Гиперинфляция 1991–1992 годов лишь юридически зафиксировала факт: сбережений больше не существовало.

То, что вчера равнялось стоимости автомобиля, за несколько месяцев стало ценой пачки сигарет.

Возможно ли повторение сценария в России

Сегодня вопрос безопасности сбережений в РФ снова становится критическим. Эксперты все чаще проводят параллели между поздним СССР и современной Россией.

Основные риски:

Замораживание накоплений. Пенсионные сбережения россиян фактически заморожены еще с 2014 года — это уже тестирование механизма.

Милитаризация бюджета. Значительная часть государственных средств идет на военно-промышленный комплекс, который не создает потребительских товаров и только сжигает ресурсы.

Риск принудительных решений. В случае усиления санкций, сокращения нефтяных доходов и бюджетного дефицита возможны:

принудительные государственные займы;

ограничение доступа к валютным вкладам;

частичное замораживание счетов.

История сберегательных книжек СССР — это не о "внезапной катастрофе", а о длительном системном обмане. Государство годами жило в долг у собственных граждан, не имея намерения или возможности этот долг вернуть.

Сегодня Россия все больше воспроизводит ту же модель: война, милитаризация экономики и поиск внутренних ресурсов. А значит, риск того, что сбережения снова станут "виртуальными цифрами", уже не выглядит теоретическим.

Об источнике: WAS: Популярная история WAS: Популярная история — это украинский YouTube-канал, который в простой и динамичной форме рассказывает о событиях мировой и украинской истории. Видео отличаются качественной визуализацией, современной подачей и глубоким содержанием. Канал охватывает темы от древности до современности, часто развенчивая исторические мифы. Контент ориентирован на широкую аудиторию — от школьников до взрослых.

