Почему в СССР переучивали левшей: блогер удивил правдой

Вплоть до 1980-х годов в странах СССР считалось неправильным, когда ребенок писал левой рукой, а все из-за одной доктрины.

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Почему раньше не любили левшей / Коллаж: Главред, фото: flickr

Если сейчас умение писать левой рукой считается абсолютно такой же нормой, как и правой, то еще во времена СССР родители принудительно переучивали детей. Почему раньше не любили левшей рассказал белорусский блогер Максим Мирович.

По его словам, до середины 1980-х годов педагоги в школах и родители дома прикладывали немало усилий, чтобы переучить ребенка писать правой рукой, а не левой. При этом методы были достаточно разные - от морального воздействия, до привязывания ребенка или битья его указкой по рукам.

"Советская доктрина не предусматривала кого-то, кто будет хоть чем-то отличаться от остального сообщества. Родителей также заставляли переучивать детей-шульг. Предлагали надевать им на левую руку плотную перчатку или забинтовать пальцы левой руки. Научные исследования показали, что полностью переучить левшей невозможно - правое полушарие мозга у них ведущее, переделать это нельзя. Более-менее удалось адаптироваться лишь части левшей. Хотя чаще всего они просто начинали одинаково пользоваться обеими руками", - объясняет Мирович. видео дня

Официально тогдашняя власть поводом политики переучивания левшей называла то, что предметы быта созданы именно для праворуких, поэтому тем, кто пишет левой рукой нужно было упростить жизнь.

Еще одна причина, которую не так широко озвучивали - обязательная служба в армии. Затворы автоматов размещены с правой стороны, в эту же сторону вылетают стреляные гильзы. То есть в руках левши во время стрельбы гильзы будут лететь прямо в лицо.

Что делали с левшами в СССР

В основном дети, которые писали левой рукой чувствовали себя виноватыми, отделялись от коллектива и плохо учились из-за негативного влияния окружения на их психику. Из-за постоянных притеснений, запугивания и достаточно жестких методов у многих левшей появлялась бессонница, заикание или гиперкинез.

Кто такой Максим Мирович? Максим Мирович - белорусский блогер, публикующий антироссийские и антисоветские публикации, которые пользуются широкой популярностью в сети. Сам Мирович называет свои статьи "ответом на ползучий неосталинизм".

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