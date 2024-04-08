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Зачем в СССР на самом деле массово сажали тополя: ответ знают единицы

Руслана Заклинская
8 апреля 2024, 10:06
Во многих городах сейчас можно заметить множество тополей, однако мало кто знает, почему именно в Советском Союзе их сажали.
Зачем в СССР на самом деле массово сажали тополя: ответ знают единицы
Для чего в городах высаживают тополя / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Тополь - одно из самых распространенных деревьев в Украине. Его можно встретить в городах, селах, вдоль дорог и рек. Однако, кроме эстетической ценности, тополь имеет и много других полезных свойств.

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Зачем раньше сажали тополя

Во многих бывших городах СССР сейчас можно заметить множество тополей. Однако мало кто знает, почему именно в Советском Союзе сажали тополя. Оказывается, это было обусловлено несколькими причинами, а указание на посадку этих деревьев дал Иосиф Сталин.

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Активная посадка тополей началась в 1950-х годах. В то время страна отстраивалась после Второй мировой войны и нужно было озеленить огромные территории - вот для чего Сталин и приказал посадить тополя.

Деревья выбирались по нескольким причинам:

  1. Они неприхотливы.
  2. Быстро растут быстро.
  3. Являются естественным фильтром, очищающим воздух.

Кроме этого, тополя, благодаря пирамидальной форме, можно сажать очень близко друг к другу.

Есть и другие причины, для чего сажали тополя. Некоторые утверждают, что их специально высаживали рядом с дорогами, поскольку их мощные корни удерживают почву, благодаря чему дорожное покрытие сохраняется дольше. Также существует мнение, что их высаживали в очень влажных местах, поскольку они могут впитывать в себя много жидкости.

Какая польза от тополя

Тополя известны своим быстрым ростом и способностью к активной фитосанации почвы. Они впитывают землеразрушающие вещества из окружающей среды и улучшают ее качество.

Тополя борются с загрязнением воздуха, поглощая вредные соединения. Это делает их ценным деревом для озеленения городов. Считается, что именно для поглощения из воздуха пыли, газов и вредных примесей тополя сажали возле дорог.

Эти деревья считаются рекордсменами по выбросу кислорода. Они могут ежедневно производить такой объем кислорода, который обеспечит четырех взрослых людей. В городах это свойство особенно ценно.

Кроме этого, кора, почки и листья тополя обладают лечебными свойствами. Их используют для лечения воспалительных процессов, артрита, ревматизма, подагры и других заболеваний.

Древесина тополя используется для изготовления мебели, фанеры, бумаги и других изделий.

Что такое фитосанация?

Фитосанация - это метод оздоровления и очистки природных или антропогенно поврежденных территорий с помощью растений. Этот процесс используется для восстановления почв, водоемов, а также для уменьшения влияния загрязнений и вредных веществ на окружающую среду. Во время фитосанации высаживаются растения, которые поглощают или расщепляют загрязнители в почве, очищая ее.

Зачем нужен тополиный пух

Тополиный пух - это не просто неприятность для аллергиков. Он играет важную роль в размножении тополя. Пух содержит семена, которые разносится ветром на дальние расстояния.

Многие люди считают, что тополиный пух вызывает аллергию, но это не совсем правда. Тополиный пух является гипоаллергенным. Аллергию вызывает пыльца растений, которая переносится вместе с пушинками, используя их как средство передвижения.

Мастерицы и рукодельницы с нетерпением ждут момента, когда тополиный пух появится, поскольку он может стать прекрасным материалом для творчества. С его помощью можно легко наполнять самодельные игрушки, экономя на покупке наполнителей.

Тополиный пух впитывает влагу не хуже, чем вата. Поэтому во время войны из него изготавливали медицинские тампоны и шарики, заменяющие вату для раненых.

В Германии уже давно оценили все положительные свойства тополиного пуха. Местные компании активно используют его в качестве наполнителя для одеял и подушек. Специалисты обнаружили, что теплопроводность тополиного пуха выше, чем у гусиного, поэтому сон под одеялом с тополиным пухом намного комфортнее и теплее.

Почему тополя вырубают

При высадке тополей в Советском Союзе спешили и поэтому не отобрали саженцы-мужчины, которые не производят пух. Этот "прокол" привел к тому, что сейчас во время цветения тополей наблюдается настоящая "зима" - пух летит везде, попадает в дыхательные пути и может спровоцировать аллергию.

Кроме того, он хорошо горит, что может привести к серьезному пожару. Саженцы, высаженные еще в советские времена, достигли большой высоты, и их ветви иногда падают, рвя провода. По этим причинам старые тополя сейчас активно вырубаются.

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