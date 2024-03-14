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Обернется настоящей бедой: какие деревья нельзя сажать возле дома

Юлия Закрепа
14 марта 2024, 20:41
Что нельзя сажать во дворе и вблизи дома - Главред собрал полезные и интересные факты.
Обернется настоящей бедой: какие деревья нельзя сажать возле дома
Что нельзя сажать в саду возле дома / коллаж: Главред, фото: pexels, ua.depositphotos.com

Почему нельзя сажать хвойные деревья возле дома и какие последствия могут быть - Главред собрал интересные факты. Очень часто можно увидеть во дворах различные деревья: сосны, елки и туи, однако, мало кто задумывается, какую энергетику имеют эти деревья. В народе считают, что некоторые деревья возле дома могут привлекать счастье и благосостояние, а другие - принести бедность и горе.

Почему нельзя сажать тую во дворе

Согласно народным поверьям считается, что молодые девушки не смогут счастливо выйти замуж, если возле их дома растут туи. Народы других стран считают, что туя - это дерево скорби и сожаления, так как ее часто сажают на кладбищах. Также существует версия, что туя способна отгонять злых духов от дома.

Почему нельзя сажать дуба

В народе отмечают, что категорически нельзя сажать возле дома дуб. Это очень плохая примета, которая может предвещать смерть главы семьи. Энергетика дуба воспринимает только здоровых и сильных людей. Опытные садоводы предупреждают также о мощной корневой системе дерева.

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Почему нельзя сажать березу

Березу нельзя сажать вблизи дома, ведь это может иметь негативные последствия для семьи. Существует мнение, что на верхушке дерева живут духи, но они могут не всегда хорошо относиться к людям.

В то же время береза может стать очень сильным защитным средством, если правильно ее посадить. Стоит сажать березу за забором дома, а возле нее лучше поставить лавочку - таким образом береза не пропустит зло в ваш дом.

Почему нельзя сажать иву возле дома

Ива также считается деревом печали и печали. Не стоит сажать ее вблизи дома, ведь это может навлечь смерть кого-то из жителей дома, или близких родственников. Если вам очень нравится это дерево, то лучше посадить его в глубине сада, как можно дальше от дома.

В народе бытует мнение, тот кто посадит вербу, может умереть в тот же год. Плохой приметой также считается, если сажать иву на рождение ребенка - последствия могут быть серьезные.

Почему сажают калину возле дома

Всем известно, что калина - это символ народа Украины, который испокон веков сажают возле дома. Считается, что калина, которую посадили возле колодца, принесет достаток, успех и благополучие семье. Также существует примета, что калина способна защищать дом и его жителей от злых духов и сглаза соседей. Народный куст имеет сильную защиту и отпугивает все зло от дома.

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