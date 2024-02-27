Что не любит долларовое дерево: девушка показала, как вырастить крепкий цветок

Долларовое дерево, и, как его ещё называют, Замиокулькас - достаточно популярное растение среди любителей комнатных цветов. Однако, как и любое другое растение, оно требует правильного и тщательного ухода. Мы расскажем, что делать, чтобы быстро рос замиокулькас.
Как вырастить большой замиокулькас
Важно понимать, что долларовое дерево входит в список суккулентов, поэтому очень важно следить за правильным поливом. Это растение требует обильного но редкого полива. Частые поливы могут вызвать гниение корней и привести к тому, что цветок начнет болеть.
Почему долларовое дерево не растет в высоту
Для того, чтобы долларовое дерево было крепким и росло прямым вверх, а не разваливалось в стороны, нужно учесть несколько правил.
Для начала - необходимо отрастить толстые стволы, тогда растение не будет гнуться и сможет удерживать себя самостоятельно. В толстых стволах накапливается влага, именно по этому нужно редко но хорошо поливать растение. Для того, чтобы растение не "залить" горшок должен быть тесным, а грунт - рыхлым. Второе правило - хорошее освещение, это залог силы растения.
Что не любит долларовое дерево
Долларовое дерево - настоящий любитель солнца. Недостаток освещения провоцирует увеличение расстояния между листьями, что приводит к "завалу" растения от собственного веса. Замиокулькас не любит тень.
Замиокулькас
Замиокулькас (лат. Zamiocúlcas) — монотипный род растений семейства Ароидные (Araceae), представленный единственным видом замиокулькас замиелистный (Zamioculcas zamiifolia), происходящим из тропической Африки.
Смотрите видео о том, как можно вырастить большой и крепкий Замиокулькас:
@komnatnyi_agronom_ Почему замиокулькас разваливается?? 1. Недостаток света 2. Недостаток питания 3. Недостаточно мощные стволы Мощными стволы становятся только от правильного полива. Поливать обильно, много воды, лишняя выйдет через дренажные отверстия. НО! Редко, после полной просушки грунта. Не бойтесь его засушить, бойтесь перелить?? #комнатные#цветы#растения#зимнийсад#замиокулькас♬ original sound - Комнатные цветы и растения ?
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