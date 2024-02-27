Что не любит долларовое дерево: девушка показала, как вырастить крепкий цветок

Главред расскажет, что делать чтобы быстро рос замиокулькас и какие секреты ухода за ним существуют.

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Что не любит долларовое дерево / коллаж: Главред, фото: скриншот

Долларовое дерево, и, как его ещё называют, Замиокулькас - достаточно популярное растение среди любителей комнатных цветов. Однако, как и любое другое растение, оно требует правильного и тщательного ухода. Мы расскажем, что делать, чтобы быстро рос замиокулькас.

Как вырастить большой замиокулькас

Важно понимать, что долларовое дерево входит в список суккулентов, поэтому очень важно следить за правильным поливом. Это растение требует обильного но редкого полива. Частые поливы могут вызвать гниение корней и привести к тому, что цветок начнет болеть.

Почему долларовое дерево не растет в высоту

Для того, чтобы долларовое дерево было крепким и росло прямым вверх, а не разваливалось в стороны, нужно учесть несколько правил.

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Для начала - необходимо отрастить толстые стволы, тогда растение не будет гнуться и сможет удерживать себя самостоятельно. В толстых стволах накапливается влага, именно по этому нужно редко но хорошо поливать растение. Для того, чтобы растение не "залить" горшок должен быть тесным, а грунт - рыхлым. Второе правило - хорошее освещение, это залог силы растения.

Что не любит долларовое дерево

Долларовое дерево - настоящий любитель солнца. Недостаток освещения провоцирует увеличение расстояния между листьями, что приводит к "завалу" растения от собственного веса. Замиокулькас не любит тень.

Замиокулькас Замиокулькас (лат. Zamiocúlcas) — монотипный род растений семейства Ароидные (Araceae), представленный единственным видом замиокулькас замиелистный (Zamioculcas zamiifolia), происходящим из тропической Африки.

Смотрите видео о том, как можно вырастить большой и крепкий Замиокулькас:

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