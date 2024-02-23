У спатифиллума сохнут кончики листьев: девушка показала, как помочь цветку

Главред расскажет, что делать, если у спатифиллума желтеют листья.

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У спатифиллума сохнут кончики листьев / коллаж: Главред, фото: скриншот

Спатифиллум - зеленый и роскошный комнатный цветок. Многие любят его за то, какую свежесть он может добавить в окружающее пространство и, конечно, за внешний вид. Однако это достаточно требовательное растение, неправильный уход за которым сразу проявляется на листьях. Мы расскажем, что делать, когда у спатифиллума коричневые пятна на листьях.

У спатифиллума чернеют кончики листьев - что делать

Девушка в ТикТок, которая специализируется на уходе за цветами, рассказала, что делать, если у спатифиллума сохнут кончики листьев. По её словам, дело совершенно не в сухости воздуха.

Как правило, люди начинают поливать спатифиллум уже тогда, когда его листья опускаются, но, к сожалению, опущенные листья свидетельствуют о том, что влаги растению не хватает уже очень давно. Именно в этом случае у цветка начинают чернеть и сохнуть кончики листьев.

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У спатифиллума желтеют листья - что делать

Для того, чтобы цветы стали выглядеть лучше, необходимо наладить полив. Девушка расказала, что летом спатифиллум при просушке нужно проливать на 1/3 вазона, а зимой - на 1/2. Такой полив решит все проблемы и листья цветка будут здоровыми.

Смотрите видео про уход за спатифиллумом:

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