Особенно уязвимыми становятся частные дома, гаражи, подвалы и хозяйственные постройки.

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Как отпугнуть крыс от дома / Колаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Специалисты советуют прежде всего обратить внимание на состояние самого жилья

Не менее важно пересмотреть условия хранения продуктов

Придомовую территорию также рекомендуется содержать в порядке

Появление крыс в доме не всегда связано с недостаточной уборкой. Грызунов привлекают доступная пища, вода и укромные места, где можно спрятаться или обустроить гнездо.

Особенно уязвимыми становятся частные дома, гаражи, подвалы и хозяйственные постройки, в которых есть небольшие отверстия и скопления ненужных вещей, пишет Express.

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Чтобы не допустить появления вредителей, специалисты советуют прежде всего обратить внимание на состояние самого жилья. Даже небольшие щели возле труб, вентиляционных отверстий, дверей и плинтусов могут стать удобным путем проникновения грызунов. Поэтому важно регулярно осматривать помещения и своевременно устранять обнаруженные повреждения. Для защиты отверстий можно использовать металлическую сетку или стальную вату.

Не менее важно пересмотреть условия хранения продуктов. Мусорные баки должны быть плотно закрыты, пищевые отходы не следует оставлять на открытом воздухе, а корм домашних животных необходимо убирать после кормления. Особое внимание стоит уделить гаражам и кладовым: залежи коробок, пакетов и других вещей создают дополнительные укрытия для вредителей.

Придомовую территорию также рекомендуется содержать в порядке. Высокая трава, густые кустарники, кучи древесины и садовый мусор предоставляют крысам подходящие места для укрытия. Регулярная стрижка растительности и уборка участка помогают сделать территорию менее привлекательной для грызунов.

Таким образом, основная стратегия профилактики заключается не в использовании отпугивающих средств, а в устранении условий, которые позволяют крысам обосноваться рядом с человеком. Если же признаки присутствия грызунов уже обнаружены, лучше не откладывать решение проблемы и обратиться к специалистам по борьбе с вредителями.

/ Главред

Смотрите видео - эффективное средство от грызунов:

В некоторых народных рекомендациях по борьбе с мышами упоминается и обычная пищевая сода. Существует мнение, что при попадании в организм грызуна она провоцирует образование газа в пищеварительном тракте. Предполагается, что из-за неспособности эффективно справляться с его скоплением у животного могут возникнуть серьезные нарушения пищеварения, вплоть до летального исхода. Однако эффективность и безопасность такого метода не подтверждены, поэтому использовать его не рекомендуется.

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