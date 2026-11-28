Для решения задачи необходимо определить значение трёх символов и вспомнить правильный порядок математических действий.

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Математическая головоломка / Фото: Главред

Вы узнаете:

Как решить математическую головоломку с тремя символами

В чём заключается подвох задачи

Каков правильный ответ на головоломку

Математические головоломки помогают тренировать внимательность, логическое мышление и сообразительность. Однако даже простые на первый взгляд задачи могут вызвать затруднения у взрослых.

Как пишет польское издание Edziecko, особенно интересны математические головоломки, в которых вместо чисел используются различные символы. Главред подготовил собственный вариант такой задачи.

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Математическая головоломка с часами, калькуляторами и лампочками

На изображении представлены четыре математических выражения. Вместо обычных чисел в них использованы часы, калькуляторы и лампочки.

В первых трёх строках известны результаты вычислений. Именно они помогут определить значение каждого символа и найти ответ в последней строке.

Попробуйте справиться с задачей самостоятельно. Особое внимание обратите на цифры на экране калькулятора и порядок математических действий.

Как решить математическую головоломку

В первой строке сумма трёх одинаковых часов равна 18. Следовательно, один часы имеет значение 6.

Во второй строке сумма трёх калькуляторов равна 36. Таким образом, значение одного калькулятора составляет 12. Это также соответствует сумме цифр на его экране: 2 + 4 + 6 = 12.

В третьей строке три одинаковые лампочки равны 24. Следовательно, одна лампочка имеет значение 8.

В последней строке цифры на экране калькулятора изменили порядок, однако их сумма осталась неизменной: 6 + 4 + 2 = 12.

Теперь подставим полученные значения:

6 + 12 × 8 = 6 + 96 = 102.

Важно помнить, что умножение выполняется перед сложением.

Правильный ответ - 102.

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