Президент объяснил, почему Украина не должна спрашивать разрешения у России по размещению иностранного контингента.

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Зеленский выступил против обсуждения с РФ вопроса о размещении иностранных войск в Украине после войны / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, facebook.com/NATO

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Киев не будет согласовывать с РФ присутствие войск партнеров

Зеленский призвал Вашингтон не занимать нейтральную позицию

Президент Украины Владимир Зеленский выступил против идеи согласовывать с Россией размещение иностранных военных в Украине после завершения войны. По его словам, страна-агрессор не должна влиять на решения относительно гарантий безопасности для Украины.

Об этом он заявил в интервью BBC News. Глава государства подчеркнул, что гарантии безопасности предназначены для страны, подвергшейся нападению, и поэтому их составляющие нельзя выносить на обсуждение с тем, кто напал.

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"Нельзя говорить о гарантиях безопасности для жертвы и обсуждать составляющие этих гарантий с агрессором", - заявил Зеленский.

Президент также напомнил о практике США. Он привел пример Вашингтона, который размещает военные базы, системы противовоздушной обороны Patriot и другие средства защиты в странах Ближнего Востока, не являющихся членами НАТО. При этом американцы не спрашивают разрешения у Ирана на присутствие своих войск и вооружения в этих государствах.

Скриншот из Telegram-канала Главред

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Чего требует Кремль в отношении иностранных войск

Москва выступает против любого иностранного военного присутствия в Украине. Российские чиновники отвергли механизм гарантий по образцу статьи 5 НАТО, размещение иностранных войск и поставки вооружения Украине в рамках урегулирования.

Кроме того, 20 ноября заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков назвал неприемлемыми вступление Украины в НАТО и её "квазичленство".

С каким призывом к США выступил Зеленский

В беседе с корреспондентом BBC Сарой Рейнсфорд президент также призвал Вашингтон отказаться от роли нейтрального посредника.

"Соединенные Штаты не могут быть просто посредником - нейтральным, потому что когда ты пытаешься быть слишком нейтральным по отношению к агрессору, ты автоматически перестаешь быть нейтральным, потому что это означает, что ты поддерживаешь обе стороны - а значит, поддерживаешь и жертв, и агрессора. Это неправильно", - сказал Зеленский.

Хронология завершения войны Дональдом Трампом / Инфографика: Главред

Стоит ли вообще обсуждать с Россией вопрос об иностранных войсках

Военнослужащий ВСУ, политический эксперт Александр Мусиенко в комментарии Politeka назвал ошибкой саму постановку этого вопроса на переговорах.

"Поднимать вопрос о развертывании многонациональной миссии на переговорах с Россией было ошибкой", - подчеркнул эксперт.

По его словам, позиция Москвы относительно присутствия сил партнеров известна заранее, поэтому рассчитывать на ее согласие не стоит.

"Напомню, Россия против размещения сил на территории Украины", - отметил Мусиенко.

Поэтому, по мнению эксперта, союзникам следует действовать решительно.

"Россию нужно поставить перед фактом", - подытожил он.

Гарантии безопасности для Украины - новости

Как сообщал Главред, аналитики ISW оценили условия, выдвигаемые США и Россией. В частности, в Москве требуют пересмотра архитектуры безопасности Европы, включая вывод войск из стран, вступивших в НАТО после 1997 года. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте 23 ноября отверг это требование.

Между тем у Вашингтона есть свои ограничения. По данным Kyiv Independent со ссылкой на анонимные источники, американские переговорщики исключили размещение войск США в Украине после войны. В то же время Джаред Кушнер подчеркнул, что гарантии должны быть задокументированы и рассмотрены Конгрессом.

Европейские столицы также относятся к американскому плану сдержанно. По данным Le Monde, в Европе раскритиковали план США по частичному применению статьи 5 в отношении Украины. Следующий раунд переговоров ожидается в первой декаде декабря.

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