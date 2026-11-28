Главное:
- Киев не будет согласовывать с РФ присутствие войск партнеров
- Зеленский призвал Вашингтон не занимать нейтральную позицию
Президент Украины Владимир Зеленский выступил против идеи согласовывать с Россией размещение иностранных военных в Украине после завершения войны. По его словам, страна-агрессор не должна влиять на решения относительно гарантий безопасности для Украины.
Об этом он заявил в интервью BBC News. Глава государства подчеркнул, что гарантии безопасности предназначены для страны, подвергшейся нападению, и поэтому их составляющие нельзя выносить на обсуждение с тем, кто напал.
"Нельзя говорить о гарантиях безопасности для жертвы и обсуждать составляющие этих гарантий с агрессором", - заявил Зеленский.
Президент также напомнил о практике США. Он привел пример Вашингтона, который размещает военные базы, системы противовоздушной обороны Patriot и другие средства защиты в странах Ближнего Востока, не являющихся членами НАТО. При этом американцы не спрашивают разрешения у Ирана на присутствие своих войск и вооружения в этих государствах.
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Чего требует Кремль в отношении иностранных войск
Москва выступает против любого иностранного военного присутствия в Украине. Российские чиновники отвергли механизм гарантий по образцу статьи 5 НАТО, размещение иностранных войск и поставки вооружения Украине в рамках урегулирования.
Кроме того, 20 ноября заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков назвал неприемлемыми вступление Украины в НАТО и её "квазичленство".
С каким призывом к США выступил Зеленский
В беседе с корреспондентом BBC Сарой Рейнсфорд президент также призвал Вашингтон отказаться от роли нейтрального посредника.
"Соединенные Штаты не могут быть просто посредником - нейтральным, потому что когда ты пытаешься быть слишком нейтральным по отношению к агрессору, ты автоматически перестаешь быть нейтральным, потому что это означает, что ты поддерживаешь обе стороны - а значит, поддерживаешь и жертв, и агрессора. Это неправильно", - сказал Зеленский.
Стоит ли вообще обсуждать с Россией вопрос об иностранных войсках
Военнослужащий ВСУ, политический эксперт Александр Мусиенко в комментарии Politeka назвал ошибкой саму постановку этого вопроса на переговорах.
"Поднимать вопрос о развертывании многонациональной миссии на переговорах с Россией было ошибкой", - подчеркнул эксперт.
По его словам, позиция Москвы относительно присутствия сил партнеров известна заранее, поэтому рассчитывать на ее согласие не стоит.
"Напомню, Россия против размещения сил на территории Украины", - отметил Мусиенко.
Поэтому, по мнению эксперта, союзникам следует действовать решительно.
"Россию нужно поставить перед фактом", - подытожил он.
Гарантии безопасности для Украины - новости
Как сообщал Главред, аналитики ISW оценили условия, выдвигаемые США и Россией. В частности, в Москве требуют пересмотра архитектуры безопасности Европы, включая вывод войск из стран, вступивших в НАТО после 1997 года. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте 23 ноября отверг это требование.
Между тем у Вашингтона есть свои ограничения. По данным Kyiv Independent со ссылкой на анонимные источники, американские переговорщики исключили размещение войск США в Украине после войны. В то же время Джаред Кушнер подчеркнул, что гарантии должны быть задокументированы и рассмотрены Конгрессом.
Европейские столицы также относятся к американскому плану сдержанно. По данным Le Monde, в Европе раскритиковали план США по частичному применению статьи 5 в отношении Украины. Следующий раунд переговоров ожидается в первой декаде декабря.
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