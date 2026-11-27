На зимней дороге спрятался автомобиль, который легко пропустить при первом взгляде.

https://glavred.info/life/test-na-iq-nuzhno-nayti-avtomobil-s-vklyuchennymi-farami-za-15-sekund-10816175.html Ссылка скопирована

Нужно найти автомобиль с включенными фарами за 15 секунд / Фото: iCompario

Оптические иллюзии - это не только интересное развлечение, но и возможность проверить внимательность, концентрацию и наблюдательность. На первый взгляд изображение может показаться простым, однако среди многочисленных деталей часто скрывается то, что сложно заметить сразу.

Как пишет The Sun, в этой головоломке нужно найти автомобиль с включенными фарами среди заснеженного пейзажа. На картинке изображена зимняя дорога, а среди других транспортных средств и деталей спряталась машина, которую нужно отыскать.

На выполнение задания отведено всего 15 секунд. Внимательно рассмотрите заснеженную местность и обращайте внимание на мельчайшие детали. Не торопитесь - автомобиль спрятался в той части изображения, куда взгляд может добраться не сразу.

видео дня

Подсказка: фары автомобиля светятся ярко-жёлтым цветом. Также стоит внимательнее присмотреться к нижней части картинки.

Нужно найти автомобиль с включенными фарами за 15 секунд / Фото: iCompario

Автомобиль с включенными фарами спрятался на заснеженной дороге / Фото: iCompario

Подобные оптические иллюзии заставляют мозг внимательнее анализировать изображение и замечать детали, которые легко пропустить при первом просмотре. Они также помогают потренировать концентрацию и наблюдательность.

Если вам не удалось найти автомобиль за отведенное время, не расстраивайтесь. Попробуйте ещё раз и внимательно осмотрите всю иллюстрацию.

Машина с включенными фарами находится в правом нижнем углу изображения. Её можно узнать по яркому жёлтому свету фар.

Ответ на головоломку / Фото: iCompario

Такие задания могут стать хорошей тренировкой для внимательности, однако скорость их решения не является показателем уровня IQ. Результат зависит от сложности головоломки и индивидуальных особенностей зрительного восприятия.

Если это задание оказалось для вас слишком простым, попробуйте другие оптические иллюзии. Например, найдите пять морковок среди белок и снеговиков за 25 секунд.

Также можно проверить внимательность в головоломке, где нужно найти собаку среди коров за 10 секунд.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред