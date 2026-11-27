Операция в Ливии была проведена без предварительной координации с европейскими партнерами, подтвердил президент.

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Владимир Зеленский провел разговор с Джорджией Мелони / Коллаж: Главред, фото: ОП

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Зеленский провел телефонный разговор с Мелони

Таяни подтвердил "извинения" со стороны Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Италии Джорджей Мелони по поводу недавнего удара по российским кораблям у побережья Ливии.

"Я подтвердил, что недавняя операция в Ливии была проведена без предварительной координации с нашими европейскими партнерами", - написал глава государства.

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Зеленский добавил, что сообщил итальянскому премьеру: Украина намерена обеспечить обмен всей необходимой информацией между ведомствами обеих стран и "поддерживать между ними прямую, регулярную и эффективную коммуникацию".

По словам президента, важно, чтобы он и Мелони "понимали друг друга".

/ @ZelenskyyUa

Позиция Италии: что говорят в Риме

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что правительство Италии не вводило в заблуждение парламент и СМИ относительно украинских атак в Бенгази, а "извинения" Зеленского это подтверждают.

"Правительство никогда не лгало – ни перед парламентом, ни в общении со СМИ относительно украинских атак в Бенгази. Извинения Зеленского вносят полную ясность", – написал он в Х.

По мнению Таяни, обвинения, выдвинутые против правительства и лично против него, теперь "обращаются против тех, кто так неуклюже их озвучил". Он подчеркнул, что в вопросах внешней политики в Италии не должно быть расколов.

Что предшествовало

Как сообщалось, 22 ноября Служба безопасности Украины совместно с Силами обороны провела спецоперацию у ливийского порта Бенгази, поразив двумя группами морских дронов (всего семью беспилотными катерами, спущенными на воду с "материнского судна") два российских судна. По данным СБУ, был потоплен многоцелевой корвет Черноморского флота РФ "Меркурий" (проекта 20380) вместе с палубным вертолетом Ка-27 на борту, а также был поражен сухогруз MV Angara, который россияне использовали для военной логистики в рамках так называемого "Сирийского" и "Ливийского экспресса".

23 ноября Зеленский подтвердил проведение операции, назвал ее "полностью легитимной". Глава государства подчеркнул, что уничтоженный корвет был одним из самых новых в российском флоте, а грузовое судно перевозило оружие, и предупредил, что украинские морские операции против вражеских целей будут продолжаться.

В ответ Министерство иностранных дел правительства национального единства Ливии в Триполи выступило с заявлением, в котором осудило атаку вблизи Бенгази и призвало Киев официально объяснить суть и масштаб действий. В ведомстве подчеркнули "неприемлемость" проведения каких-либо иностранных военных операций на территории или в территориальных водах Ливии и заявили, что продолжение российско-украинской войны не дает ни одной из сторон права переносить боевые действия в этот регион. Кроме того, член Президентского совета Ливии Муса аль-Кони назвал инцидент нарушением суверенитета, пригрозил обратиться в Совет Безопасности и Международный суд ООН, а также призвал внести украинское руководство в список лиц, причастных к терроризму.

В МИД Украины в ответ отметили, что угрозу для Ливии создают российские военные корабли и перевозчики оружия, которые регулярно туда прибывают, а вопросы относительно инцидентов в портах следует адресовать РФ, которая использует гражданскую инфраструктуру третьих стран для своих военных целей и подвергает их опасности. Пресс-секретарь МИД Украины Георгий Тихий подчеркнул, что Украина имеет полное право наносить удары по законным военным целям агрессора.

/ Инфографика: Главред

Как ранее сообщал Главред, президент Зеленский сообщил о потоплении контейнеровоза Yanina в Черном море. По его словам, контейнеровоз Yanina, находящийся под санкциями, был потоплен в акватории Черного моря.

Ранее Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение четырех кораблей РФ в ходе операции в тылу противника. Речь идет о фрегатах проекта 11356, малом ракетном корабле проекта 21631 и сторожевом корабле проекта 22160.

Напомним, Генштаб ВСУ сообщил об ударах по портовой инфраструктуре и кораблям в регионе Каспия и Черного моря. В Новороссийске поражен фрегат "Адмирал Эссен".

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