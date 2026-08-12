Поражены сразу четыре корабля: Украина провела масштабную операцию в тылу РФ

Главное:
- Генштаб подтвердил поражение четырех кораблей РФ
- Зеленский назвал операцию успешной
- Впервые совместно сработали "Паляниця" и "Пекло"
Силы обороны Украины в ночь на 12 августа нанесли удар по военно-морской базе РФ в Новороссийске Краснодарского края. Повреждения различной степени получили четыре военных корабля противника. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
По предварительным данным, это фрегаты проекта 11356 "Адмирал Макаров" и "Адмирал Эссен", малый ракетный корабль проекта 21631 "Буян-М" и сторожевой корабль проекта 22160 "Василий Быков".
"Информация уточняется. Силы обороны Украины последовательно снижают способность Российской Федерации продолжать вооруженную агрессию", - говорится в сообщении.
Подробности удара по Новороссийску
В то же время президент Украины Владимир Зеленский написал, что впервые в одной операции слаженно сработали "Паляниця", "Пекло", "Барс" и "Длинный Нептун", а также дроны MICH, Fire Point, "Рамзай", "Січень", "Траст", "Харьок", "Бобер", "Лютий", "Довбуш" и БЭК "Сарган" и "Мамай".
"Комбинированное применение дальнобойных ударов нашим оружием. Успешная операция. Благодарен воинам за меткость и разработчикам и производителям нашего оружия за ощутимое усиление украинских средств", - подчеркнул он.
По его словам, среди результатов операции важно отметить поражение кораблей российского флота, которые скрывались в бухте Новороссийска.
"В частности, по проверенным данным, фрегаты "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров", большой десантный корабль, корвет и другие суда. Есть поражения и других российских объектов, которые работали на финансирование войны. Вполне справедливо, что Украина отвечает на российскую войну, и именно Россия может и должна эту свою войну завершить", - отметил Зеленский.
Глава государства добавил, что Украина будет подталкивать Россию к миру также и дальнейшим применением дальнобойных санкций и санкций средней дальности.
"Сегодня вместе с министром обороны, Главнокомандующим ВСУ, командующим СБС ВСУ и представителями Службы безопасности Украины мы определили приоритеты на ближайшее время", - подытожил президент.
Удары по Крыму могут усилиться
Командующий СБС Роберт "Мадяр" Бровди заявил, что Силы беспилотных систем могли бы работать по военным целям в оккупированном Крыму в семь раз интенсивнее, если бы средства от западных партнеров поступали своевременно.
По его словам, обеспечение подразделения техникой для полноценной работы в этом направлении составляет лишь 14% от потребности, и узкое место здесь не в украинской промышленности.
"Крым входит в число ключевых концептуальных столпов на пути к прекращению войны", - подчеркнул он.
Удары по кораблям РФ - что известно
Как сообщал Главред, Силы обороны Украины 1 августа потопили в Черном море крупный подсанкционный российский контейнеровоз "Янина" грузоподъемностью более 100 тысяч тонн, который шел под российским флагом.
Силы обороны Украины в ночь на 18 июля поразили сторожевой корабль проекта 10410 "Светляк" в Керчи. Это уже второй подобный корабль, пораженный Силами обороны за последние два дня.
14 июля Военно-морские силы ВС Украины уничтожили пограничный корабль ФСБ страны-агрессора России "Изумруд". Украинские военные моряки потопили это судно с помощью морского беспилотного комплекса Sargan-3000.
Читайте также:
- Украинские дроны поразили 102 цели за двое суток: "Мадяр" рассказал о разгроме
- "Дворец Путина" остался без защиты после атак Украины - The Telegraph
- Украинский дрон пролетел более 1500 км до Орска: горит крупный НПЗ
Об источнике: Генштаб ВСУ
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими военными формированиями, созданными в соответствии с законами Украины, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины.
Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооружённых Сил Украины, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред