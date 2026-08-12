РФ меняет тактику ударов: украинцев предупредили о ежедневной ракетной угрозе

Мусиенко назвал города, которые находятся под прицелом РФ, и не исключил ранних ударов по энергетике.

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Россия делает ставку на баллистику и реактивные дроны / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Главное из заявления эксперта:

Удары небольшим количеством ракет возможны ежесуточно

Причина - замедление поставок PAC-3 для Patriot

Атаки по энергетике возможны еще до наступления холодов

Страна-агрессор Россия перестроила схему воздушных атак и сделала основную ставку на баллистические ракеты и реактивные беспилотники, рассчитывая на ежедневные удары небольшими партиями. Об этом заявил военно-политический эксперт Александр Мусиенко в комментарии РБК-Украина.

По его словам, вероятная причина такой спешки - замедление поставок Украине ракет PAC-3 для комплексов Patriot, чем противник пытается воспользоваться как временным "окном возможностей".

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Он подчеркнул, что география целей при этом выходит далеко за пределы столицы. Помимо Киева, который постоянно остается в поле зрения оккупантов, под баллистическими ударами регулярно оказываются Запорожье, Харьков и Днепр.

Кроме того, изменилась и сама арифметика обстрелов: вместо трех-четырех крупных волн в месяц речь может идти уже о пяти-шести масштабных запусках, а единичные пуски стали фактически ежедневной практикой.

"Если говорить о 2, 3, 4, 5 ракетах, то враг практически каждые сутки может наносить удары, пытаться наносить", - отметил Мусиенко.

Россия все чаще использует реактивные дроны

Параллельно противник все активнее применяет реактивные беспилотники и ракету-дрон "Бандероль".

По оценке эксперта, такое изменение арсенала имеет конкретное боевое назначение - затруднить работу украинской противовоздушной обороны.

"Такие цели сложнее перехватывать мобильным огневым группам", - отмечает он.

Ракета Бандероль / Инфографика: Главред

Россияне могут начать атаковать энергетику

Отдельный сценарий, который эксперт не исключает, - перенос акцента на энергетические объекты уже сейчас, без ожидания отопительного сезона.

Однако Мусиенко подчеркнул, что накопления значительных ракетных резервов в РФ пока не фиксируется: противник фактически расходует то, что успевает выпустить промышленность.

Генерация электроэнергии / Инфографика: Главред

РФ собрала дроны и готовит новую массированную атаку

В Главном управлении разведки Минобороны Украины предупредили, что страна-агрессор Россия накопила около 6,2 тысячи ударных беспилотников "Герань" различных модификаций.

Отмечается, что эти дроны враг может использовать для проведения массированных комбинированных атак по территории Украины.

"Россия накапливает эти беспилотники для проведения массированных комбинированных ударов по территории Украины. В то же время ограниченные производственные возможности не позволяют российским войскам постоянно поддерживать высокую интенсивность запусков", - подчеркнули в ГУР.

ГУР МО / Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, днем 12 августа Россия атаковала Украину реактивными дронами. В частности, в Киевской области в Броварском районе в результате вражеской атаки возник пожар в складских зданиях.

В ночь на 12 августа российская оккупационная армия атаковала Запорожье. В результате вражеских ударов в "Эпицентре" вспыхнул пожар. Кроме того, 1200 потребителей остались без света.

11 августа враг вновь атаковал энергетическую инфраструктуру ДТЭК "Нафтогаз". В результате атаки работа газодобывающего объекта в Полтавской области остановлена.

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О персоне: Александр Мусиенко Александр Мусиенко - блогер и эксперт. Является председателем негосударственной организации "Центр военно-правовых исследований". Выступает в качестве эксперта в эфирах телеканалов, пишет My.ua.

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