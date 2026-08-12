Что должны сделать США и Европа, чтобы Украина победила в войне: Forbes дал четкий ответ

Председатель правления Forbes Media Стив Форбс перечислил, что США, НАТО и европейские страны должны сделать уже сейчас, чтобы Украина пережила зиму.

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Как помочь Украине победить Россию / Коллаж: Главред, фото: Defense.gov/John Hamilton, УНИАН

Кратко:

Украина получила лишь треть перехватчиков по сравнению с планом на 2025 год

Парк F-16 насчитывает 39 самолетов вместо обещанных 79

Forbes советует передать Киеву более 50 истребителей со складов США

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Украина получила в этом году лишь треть противоракетных перехватчиков по сравнению с тем же периодом 2025 года - и именно этот дефицит убеждает диктатора Владимира Путина, что война складывается в его пользу. Об этом в своей колонке написал председатель правления и главный редактор Forbes Media Стив Форбс.

Он убежден, что ресурсов у западных партнеров достаточно, а проблема - исключительно в скорости принятия решений.

"США и союзники по НАТО могут и должны остановить эту надвигающуюся катастрофу", - подчеркнул он.

Разрыв между обещанным и реально предоставленным Форбс иллюстрирует цифрами. Комплексы Patriot, которые надежно сбивают российские баллистические ракеты, работают в условиях нехватки ракет-перехватчиков, а украинский парк F-16 насчитывает 39 самолетов вместо заявленных 79. Дорогие истребители при этом вынуждены тратить летные часы на "Шахеды", сбивать которые должны наземные средства.

Параллельно противник меняет тактику: реактивные модификации "Шахедов" движутся так быстро, что значительная часть украинских дронов-перехватчиков их просто не догоняет, а производство баллистических и крылатых ракет в РФ быстро растет.

У Кремля две цели

Приоритеты российских воздушных кампаний этой осенью Forbes описывает как двойной удар - по обороноспособности и по тылу.

"У Москвы две крупные цели: запуск большего количества баллистических ракет по украинским объектам, чтобы подорвать способность Киева производить собственные баллистические ракеты; нанесение ударов по энергетической инфраструктуре Украины, чтобы лишить страну отопления и электроэнергии в преддверии зимы. Больницы, железные дороги, школы и коммерческие предприятия также являются целями. Путин считает, что все это сломит волю Украины к борьбе и подготовит ее к капитуляции перед Кремлем", - написал главный редактор издания.

Что должны сделать Вашингтон и Европа

В качестве первого шага для американской администрации Форбс называет немедленное придание приоритета поставкам перехватчиков и ускорение выпуска ракет для Patriot, а также общее расширение производственных мощностей. Отдельно он напоминает историю с лицензией: Дональд Трамп обещал Украине право на собственное производство комплексов Patriot и ракет к ним, но впоследствии от этого обещания отказался.

"Президент должен сдержать свое обещание и позволить Украине производить перехватчики внутри страны, а не зависеть полностью от поставок из-за рубежа", - считает Форбс.

ЗРК Patriot / Инфографика: Главред

Второе требование касается авиации - не менее 50 истребителей для защиты от зимних ракетных ударов.

"Это должно быть легко. В США более 800 истребителей F-16. НАТО также должно предоставить 30 или более таких самолетов из своих запасов", - отметил он.

От Бельгии, Дании, Нидерландов, Норвегии и Германии автор колонки ожидает передачи части собственных запасов ракетных систем. Не менее важным он считает финансовую составляющую.

"Европа также должна профинансировать пакет помощи на сумму 70 млрд долларов, запрошенный Киевом на 2026 год. Скоординированное и предсказуемое финансирование имеет такое же важное значение, как и сама техника", - подчеркнул главный редактор издания.

Последствия задержек, по его оценке, первыми ощутят на себе не военные, а гражданские лица: сокращение поставок истребителей на фоне роста интенсивности атак серьезно ударит по населению уже этой зимой.

"Эффективные действия необходимы уже сейчас. Чего не понимают американские изоляционисты и пропутинский хор, так это того, что оборона Украины – это, в конечном счёте, и наша оборона", – подытожил Форбс.

Война в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что Кремль, вероятно, осознает рост общественного недовольства войной в Украине, поскольку украинские удары по российскому тылу приводят к росту внутренних расходов.

Ранее Зеленский сообщил, что внутренние документы РФ подтверждают подготовку мобилизации на осень после имитации парламентских выборов. План кремлевского диктатора Владимира Путина несложен.

Накануне стало известно, что скорость и качество подготовки к новому отопительному сезону в Киеве и городах-миллионниках не соответствуют реалиям. Поэтому украинцам нужно готовиться к сложной зиме.

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Об источнике: Forbes Forbes - американский деловой журнал, основанный в 1917 году, с 2014 года принадлежит гонконгской инвестиционной группе Integrated Whale Media Investments, сообщает Википедия. Forbes.com является частью Forbes Digital, подразделения Forbes Media LLC. В холдинг Forbes также входит часть RealClearPolitics. В совокупности эти сайты охватывают более 27 миллионов уникальных посетителей ежемесячно. Сайт Forbes.com работает под лозунгом "Домашняя страница для мировых бизнес-лидеров" и в 2006 году был признан самым посещаемым бизнес-сайтом в мире. Forbes.com использует "модель авторов", в которой обширная сеть "авторов" пишет и публикует статьи непосредственно на сайте. В 2020 году Forbes получил награду Webby People's Voice Award в номинации "Бизнес-блог/сайт".

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