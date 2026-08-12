В Киеве начали составлять списки людей на переселение: что известно

Киев составляет списки маломобильных горожан, чтобы в первую очередь оказать им помощь в случае длительного отключения отопления зимой.

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В Киеве составляют списки на переселение / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ГСЧС

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КГГА формирует списки маломобильных киевлян

Причина - возможная остановка теплоснабжения из-за обстрелов

Места для размещения ещё определяются

Киевские власти начали составлять персональные списки маломобильных жителей, которых придется вывозить из квартир, если российские атаки на энергетику оставят столицу без отопления на длительное время. Речь идет прежде всего об одиноких пожилых людях, людях с инвалидностью и семьях, воспитывающих детей с инвалидностью.

О подготовке таких списков рассказала заместитель председателя КГГА Марина Хонда в комментарии "Экономической правде". Наличие готовой базы данных, по замыслу городских служб, позволит быстро оказать помощь и предоставить альтернативное жилье, не тратя время на поиск людей уже во время чрезвычайной ситуации.

Проблема несоответствия регистрации: почему город обновляет списки ВПЛ

Потребность в такой инвентаризации возникла после опыта предыдущего холодного сезона, когда коммунальные службы столкнулись с отсутствием достоверной информации о фактическом расселении уязвимых категорий населения в столице.

"Очень много внутренне перемещенных лиц зарегистрированы в одном районе, а проживают в другом. То есть мы не видим всех маломобильных групп населения, которые потенциально могут нуждаться в помощи", - пояснила Хонда.

В настоящее время выявление таких жителей ведется во всех районах Киева. Коммунальщики пытаются установить прямой контакт с людьми и выяснить, есть ли у них собственный вариант временного приюта, например, жилье родственников, куда можно переехать без участия города.

"Мы должны располагать всеми данными и понимать потенциальное количество людей, которые могут нуждаться в помощи зимой", - отметила чиновница КГГА.

Где планируют размещать людей

Параллельно столица подбирает адреса, которые смогут принять людей в случае затяжной аварии на тепловых сетях. Окончательного утвержденного перечня объектов пока нет.

"Когда у нас будут утверждены все списки, мы обязательно предложим их людям", - сказала Хонда.

Отдельно в КГГА прорабатывают схему распределения различных категорий жителей по разным площадкам, поскольку разместить всех потенциальных переселенцев в одной локации технически невозможно.

Чем РФ попытается сломить Украину этой зимой

"Главред" писал, что, по словам министра Дениса Шмыгаля, российские оккупационные войска изменили приоритеты при выборе целей для авиаударов. Главная цель врага этой зимой - системы водоснабжения и канализации.

По оценке Шмыгаля, Кремль стремится измотать украинское общество и спровоцировать внутреннее давление на власть. Особенно уязвимыми в таких условиях остаются крупные мегаполисы.

Отопительный сезон 2026-2027 - последние новости

Напомним, "Главред" писал, что скорость и качество подготовки к новому отопительному сезону в Киеве и городах-миллионниках не соответствуют реалиям. Поэтому украинцам нужно готовиться к сложной зиме.

Ранее сообщалось, что сценарий, при котором зимой могут возникнуть масштабные проблемы со светом и отоплением, весьма вероятен. Украинцам уже сейчас стоит готовиться к сложному отопительному сезону.

Накануне стало известно, что планы по обеспечению энергетической устойчивости столицы и регионов физически невозможно полностью реализовать до 1 сентября, поскольку на отдельные объекты требуется от 9 до 24 месяцев работ.

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Об источнике: "Экономическая правда" "Экономическая правда" (ЭП) - украинское специализированное интернет-издание, основанное в 2005 году как проект в составе медиахолдинга "Украинская правда". Издание является одним из ведущих источников деловой информации в Украине, освещающим новости экономики, финансов, бизнеса, энергетики и рынков. На его ресурсах публикуются оперативные новости, глубокая аналитика, интервью с чиновниками и бизнесменами, а также журналистские расследования.

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