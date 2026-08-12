Слов "нычка", "заначка" и "ныкаться" в украинском языке нет - чем их заменить

Многие украинцы ежедневно употребляют слова "заначка" или "ныкаться", даже не подозревая, что это русский сленг.

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Как сказать "заначка" на украинском языке / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео в TikTok, magnific.com

Вы узнаете:

Являются ли слова "ничка", "никатися" и "заначка" нормативными в украинском языке

Что на самом деле означает украинское слово "никати"

Какими словами правильно заменить "ныкаться" и "нычка"

Некоторые слова настолько привычно звучат в повседневной речи, что мы не задумываемся об их происхождении. В то же время отдельные из них могут быть суржиком или заимствованиями, которые не соответствуют нормам украинского литературного языка.

Главред выяснил, можно ли употреблять слова "никаться", "ничка" и "заначка" и какие украинские аналоги лучше использовать.

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Можно ли говорить "никатися"

Украинский телеведущий, радиоведущий и автор образовательного проекта "Украинский язык" Виктор Дяченко рассказал в TikTok, что в повседневной речи можно услышать фразы вроде "ты от меня ныкаешься" или "он где-то ныкается". Однако в значении "прятаться" такое слово не соответствует нормам украинского литературного языка.

По его словам, "ныкаться" в таком значении ассоциируется с криминальным жаргоном. В то же время в украинском языке есть слово "никати", но с ударением на первый слог, и оно имеет совершенно другое значение.

"Никать" означает ходить туда-сюда, бродить, слоняться без дела. То есть это слово описывает движение человека, а не его попытку спрятаться.

Если речь идет именно о скрывании, лучше использовать слова "прятаться", "укрываться", "таиться" или "крыться".

Смотрите видео о словах "никаться", "ничка" и "заначка":

Что не так со словом "заначка"

Еще одно распространенное слово - "заначка". Его часто используют в значении тайника или запаса денег или вещей, которые спрятали на черный день.

Однако это слово также не относится к исконному украинскому литературному языку. Его связывают с русским жаргоном и воровским арго. Поэтому вместо "заначки", в зависимости от контекста, можно сказать "тайник", "запас", "отложенное", "скрытый запас" и т. д.

Правильно ли слово "ничка"

Слово "нычка" также часто можно услышать в повседневной речи. Например, часто говорят "сделать себе нычку на черный день".

Однако, по объяснению автора, это русский сленг. В украинском языке для обозначения места, где что-то спрятали, есть естественные соответствия - "укрытие" и "тайник".

Поэтому вместо "я сделал себе нычку" лучше сказать: "Я сделал себе тайник" или "Я спрятал это в тайнике".

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О персоне: Виктор Дяченко Виктор Дяченко (род. 9 мая 1995 года, Николаев) - украинский телеведущий, радиоведущий. Автор образовательного проекта "Украинский язык". В 2025 году основал интернет-издание о науке, технологиях, здоровье и досуге КРВ.медиа. Ведущий утреннего межрегионального шоу "Утро на Суспильном" на каналах филиала АО "НСТУ", программы "Культура на часі" на телеканале "Культура". Живет и работает в Киеве, пишет Википедия.

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