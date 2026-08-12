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ВСУ пошли в наступление и освободили 26 сел в трёх областях - Зеленский

Руслана Заклинская
12 августа 2026, 16:54
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Президент рассказал об успехах ВСУ на Александровском направлении.
ВСУ пошли в наступление и освободили 26 сел в трёх областях — Зеленский
Украина вернула 745 кв. км территории / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, 56-я отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

Ключевые тезисы Зеленского:

  • Украина провела наступательную операцию на Александровском направлении
  • Освобождено 745 кв. км территории и 26 населенных пунктов
  • Потери РФ - не менее 9550 погибших и более 6600 раненых

С января по август 2026 года украинские военные провели успешную наступательную операцию на Александровском направлении. Под контроль Украины вернулись 26 населенных пунктов. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"За время операции удалось освободить территорию площадью 745 квадратных километров. Двадцать шесть сел Днепровской, Донецкой и Запорожской областей возвращены под контроль Украины. Эта наша наступательная операция проведена четко – именно так, как и было запланировано", – подчеркнул глава государства.

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По его словам, в операции принимали участие бойцы Десантно-штурмовых войск ВСУ и других задействованных подразделений. Благодаря активным действиям украинских сил удалось нанести значительные потери российскому оккупационному контингенту.

"Российские потери составили не менее 9550 человек убитыми и еще более 6600 человек ранеными. Произошло также пополнение обменного фонда для Украины", - рассказал Зеленский.

Он добавил, что о результатах операции и дальнейших шагах ему доложили главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый, начальник Генштаба Игорь Скибюк и командующий ДШВ ВСУ Олег Апостол.

"Горжусь храбростью украинских воинов!" - добавил президент.

Может ли РФ открыть новый фронт - мнение военного

Командир Российского добровольческого корпуса Денис Капустин в интервью "Новости.LIVE" рассказал, что страна-агрессор Россия может попытаться открыть новый фронт на севере Украины, используя территорию Беларуси. Он предположил, что Россия может попытаться изменить ситуацию на фронте, в частности создав угрозу для Черниговской и Сумской областей.

"Я думаю, что мобилизация - это действительно попытка нарушить тот определенный баланс, который сейчас сохраняется на фронте. Ну или, возможно, нас ждет открытие нового фронта в районе Чернигова, на общей границе с Республикой Беларусь", - заявил Капустин.

По его словам, дополнительные опасения вызывают военные приготовления на белорусской территории.

"Там сейчас проходят какие-то учения ТрО на территории Беларуси. Формирование десантно-штурмовых групп", - отметил командир РДК.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, аналитики проекта DeepState зафиксировали продвижение российских оккупационных войск в Донецкой области. Изменения линии фронта были замечены в Часовом Яру и вблизи Ильиновки.

Как сообщал Главред, Институт изучения войны (ISW) подтвердил отброс российских сил на Александровском направлении и восстановление контроля над участком возле Комара. В отчете также отмечается, что оккупанты одновременно пытаются оказать давление как минимум на восьми участках фронта.

Аналитики DeepState обновили карту боевых действий и сообщили о продвижении оккупантов на Купянском направлении Харьковской области. Согласно обновленным данным, оккупанты захватили 4,99 кв. км к западу от Песчаного, а площадь проникновения увеличилась на 15,23 кв. км.

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Об источнике: Российский добровольческий корпус (РДК)

Российский добровольческий корпус - военное подразделение Вооруженных сил Украины, сформированное из выходцев из России, проживающих на территории стран Европейского союза и Украины, в августе 2022 года для защиты Украины от российского вторжения во время российско-украинской войны. Входит в состав Международного легиона ТрО Украины.

В настоящее время ведёт боевые действия на Авдеевском направлении, в Запорожье, на Лиманском направлении, а также на территории России в приграничных регионах, сообщает Википедия.

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